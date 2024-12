VW und Betriebsrat vor Einigung – Generalstreik verhindert

Der VW-Aufsichtsrat wird heute um 15 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Es wird erwartet, dass bis zum späten Nachmittag ein Sparprogramm beschlossen sein wird. Derzeit arbeiten Juristen an den Details der Vereinbarung.

In den vergangenen Tagen fanden intensive Verhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall statt, um Werksschließungen und Lohnkürzungen zu vermeiden. Dabei wurden Fortschritte erzielt, jedoch bestanden immer wieder Differenzen. Im Fokus standen vor allen Dingen die Werkschließungen.

Die Arbeitnehmer lehnen Werksschließungen entschieden ab. Volkswagen hat jedoch erklärt, diese könnten notwendig sein, um die erforderlichen Kostensenkungen in Höhe von rund vier Milliarden Euro zu erreichen und auf die erwartete strukturell schwächere Nachfrage in Europa zu reagieren. Hier darf man gespannt auf die Einigung der Deatils sein, die am Freitagnachmittag veröffentllicht werden. Beide Seiten lag es daran eine Lösung zu finden, die sowohl die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens als auch die Sicherung der Arbeitsplätze gewährleistet.

Das Management hatte zuvor signalisiert, die Werke am Laufen zu halten und Beschäftigungssicherungsverträge bis 2030 wiederherzustellen, wenn die Arbeiter im Gegenzug auf Bonuszahlungen verzichten würden.

Zudem plant Volkswagen, die Produktion des Golf vom Werk Wolfsburg nach Mexiko zu verlagern und die Fertigung von VW-Elektrofahrzeugen in Zwickau einzustellen, um Kapazitäten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Die endgültige Entscheidung über das Sparprogramm und die damit verbundenen Maßnahmen wird nach der heutigen Aufsichtsratssitzung erwartet, die ganze Nacht wurde verhandelt, noch immer laufen die Beratungen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 86,98EUR auf Tradegate (20. Dezember 2024, 10:21 Uhr) gehandelt.

