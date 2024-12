De.mem profitiert von international wachsender Regulierung

Das börsennotierte, australische Unternehmen De.mem ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung. Viele Länder verschärfen die regulatorischen Vorgaben in diesem Bereich, was für De.mem ein enormes Wachstumspotenzial eröffnen könnte.

Weltweite Regularien für sauberes Wasser

Die zunehmenden regulatorischen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben weltweit fördern den Markt für Wasseraufbereitungstechnologien, wie De.mem sie anbietet, erheblich. In Ländern wie China werden Gesetze wie das „Water Pollution Prevention and Control Law“ angepasst, um die Qualität natürlicher Wasserquellen zu schützen und Wasserknappheit entgegenzuwirken. Diese Maßnahmen treiben die Nachfrage nach innovativen Lösungen wie der Membranfiltration voran. In Nordamerika und Europa spielen beispielsweise strenge Richtlinien wie der „Clean Water Act“ in den USA¹ und die EU-Wasserrahmenrichtlinie² eine zentrale Rolle. Diese zielen darauf ab, sauberes Trinkwasser zu gewährleisten und Industrieabwässer effektiv aufzubereiten​.

Ein weiterer Treiber sind Vorgaben zur Wiederverwendung von Abwasser, die besonders in der Industrie von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang werden Technologien wie energieeffiziente Hohlfasermembranen zunehmend gefördert, da sie dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Gleichzeitig investieren Regierungen weltweit massiv in die Wasserinfrastruktur, um den steigenden Bedarf durch die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum zu decken. Besonders in Regionen wie dem Nahen Osten und Asien, wo die Wasserknappheit ein akutes Problem darstellt, entstehen neue Märkte für innovative Technologien​, wie De.mem sie anbietet.

Wasseraufbereitung wird zum Schlüsselmarkt

Diese regulatorischen Entwicklungen machen die Wasseraufbereitung zu einem Schlüsselmarkt der Zukunft, der von Unternehmen mit effizienten und nachhaltigen Lösungen besonders gut genutzt werden kann.

Hier kommt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) ins Spiel: Das Unternehmen deckt die Bedürfnisse von Industrie, Kommunen und Privatkunden mit Produkten wie Membran- und Ultrafiltrationssystemen sowie Dienstleistungen zur Abwasserbehandlung und Wartung von Anlagen, die höchste Qualitätsstandards sowie staatliche und WHO-Vorschriften erfüllen, ab. Zudem bietet De.mem umfangreiche Service- und Dienstleistungen wie Reparaturen, Wartungen sowie Reinigungsarbeiten an, die meist jahrelang wiederkehrende Umsätze garantieren. Die Hauptzielgruppe von De.mem sind Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Bergbau, Lebensmittel und Infrastruktur – also Branchen, in denen Wasser eine Schlüsselkomponente darstellt und in denen die regulativen Anforderungen an eine umweltverträgliche Aufbereitung stark gestiegen sind.