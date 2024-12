Der Fed-Put ist weg - erzwingt Trump government shutdown?

Faktisch hat Fed-Chef Powell mit seinen Aussagen am Mittwoch klar gemacht, dass der Fed-Put für die Aktienmärkte nicht mehr existiert - die erwarteten Zölle von Trump haben die Notenbank umdenken lassen (ganz anders als Powell das noch bei der letzten Sitzung im November kommentiert hatte!). Das ist der Grund, warum die US-Aktienmärkte plötzlich schlechte Laune haben und die erhoffte Weihnachts-Rally stark gefährdet ist. Das alles erinnert an Dezember 2018 - nur dass Powell wahrscheinlich anders als damals seine Aussagen nicht zurück nehmen wird (und kann). Trump wiederum erhöht die Nervosität der Märkte, indem er offenkundig einen government shutdown erwzingt, weil er die US-Schuldenobergrenze komplett abschaffen will.

Hinweise aus Video:

1. Bitcoin-Korrektur läuft: Krypto-Bullenmarkt intakt, aber Vorsicht

2. Energiewende-Pleite erschüttert Finanzsystem in Dänemark

