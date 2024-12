Pistorius lässt Vorbereitungen für Wehrdienst fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) lässt seine Pläne für ein Wehrdienstmodell auch nach dem Ende der Ampel-Koalition vorantreiben. In einem internen Schreiben werden die Abteilungsleiter im Ministerium aufgefordert, das Vorhaben mit aller Kraft weiterzuverfolgen, da es angesichts der Sicherheits- und Bedrohungslage unausweichlich sei.

"Durch das Auseinanderbrechen der Regierungskoalition ist mit einem Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr in dieser Legislaturperiode zu rechnen. Ungeachtet dessen sind wir angewiesen, die Parameter zur Einführung eines Neuen Wehrdienstes weiter auszuplanen und gemeinsam mit der Umsetzung zu beginnen", heißt es in der "Weisung Nr. 1 Neuer Wehrdienst", die der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin vorlag.