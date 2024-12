DAX: "Wilde Achterbahnfahrt" zwischen den Jahren

Stattdessen geht es am Freitag erstmal über 200 Punkte bergab auf nur noch 19.740 Punkte am Vormittag. Im Fokus steht dabei vor allem der große Verfallstag, der für Volatilität sorgt.

42 Allzeitochs erreichte der deutsche Leitindex DAX im laufenden Jahr. Derzeit sieht es nicht so aus, als würde in den letzten Handelstagen des Jahres noch eines dazukommen. Der deutsche Aktienmarkt beendet seine Jahresendrallye, die ihn zwischenzeitlich auf über 20.500 Punkte führte, vorzeitig.

"Erst eine restriktivere Fed in der Geldpolitik, dann mal wieder Shutdown-Angst in den USA und als wenn das nicht reicht, ist heute auch noch Hexensabbat, der letzte große Verfallstag an den Terminmärkten in diesem Jahr", zählt Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar die Gründe für die aktuelle Nervosität auf.

"Wer sich also auf einen ruhigen Jahresausklang mit sicher geglaubten Börsengewinnen eingestellt hat, kommt nach den vergangenen zwei Handelstagen doch leicht ins Grübeln." Dass der DAX nochmal einen Anlauf auf 20.000 Punkte nimmt, bezweifelt der Experte. Vielmehr warnt er vor einem möglichen "scharzen Freitag".

Der Grund, dass viele Investoren kurz vor Jahresende lieber einen Ganz zurückschalten, sei auch eine Folge zweier sehr starker DAX-Jahre. "Die von weniger Umsätzen geprägten Tage „zwischen den Jahren“ könnten an der Börse in diesem Jahr damit zu einer wilden Achterbahnfahrt werden", so Molnar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 19.723PKT auf TTMzero (20. Dezember 2024, 11:14 Uhr) gehandelt.





