Wachsendes Immobilienkreditgeschäft trifft 2025 auf anziehende Pfandbrief-Nachfrage

Berlin (ots) -



- Kapitalmarktexpert:innen gehen von zunehmender Zurückhaltung bei der Emission

unbesicherter Bankanleihen aus



Der Ausblick auf den Pfandbrief-Absatz in den kommenden sechs Monaten fällt

positiv aus. Dies ist das Ergebnis der zum fünften Mal vom Verband deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) durchgeführten Umfrage unter Kapitalmarktexpert:innen der

Mitgliedsinstitute. Sie erwarten eine verbesserte Nachfrage nach Pfandbriefen

(Score +21) und gleichzeitig einen Anstieg des zu refinanzierenden

Immobilienkreditgeschäfts (Score +33).



Der Gesamt-Score des vdp-Emissionsklimas, das die Stimmung im Pfandbrief- und

Kapitalmarkt sowohl für die vergangenen sechs Monate, für die Gegenwart und für

die kommenden sechs Monate misst, liegt wie bei der vorherigen Erhebung im Juni

dieses Jahres im leicht negativen Bereich. Auch die Sub-Scores für Pfandbriefe

und unbesicherte Bankanleihen tragen jeweils ein Minuszeichen.





Scores über den Ergebnissen vom Dezember 2023Die Ergebnisse der Umfrage, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, werden unterdem Titel "vdp-Emissionsklima" veröffentlicht. Aktuell zeigt derStimmungsindikator - bei einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkten - mit einemWert von -14 Punkten ein geringfügig eingetrübtes Stimmungsbild, wobei dieScores für Pfandbriefe (-18) und unbesicherte Bankanleihen (-8) sich wieder einwenig stärker unterscheiden als im Juni 2024. Gegenüber der Umfrage vomFrühsommer verschlechterte sich der Gesamt-Score um 2 Punkte und der Teil-Scorefür Pfandbriefe um 7 Punkte, während sich der Teil-Score für unbesicherteBankanleihen um 6 Punkte verbesserte. Erfreulich ist, dass alle drei Scoresaktuell besser ausfallen als im Dezember 2023.Stimmungsverschlechterung in den vergangenen sechs MonatenFür die vergangenen sechs Monate ist eine spürbare Stimmungsverschlechterungbeim Absatz von Pfandbriefen zu verzeichnen. So vergaben dieKapitalmarktexpert:innen für die Investorennachfrage nach Pfandbriefen in denvergangenen sechs Monaten einen Score von -43 Punkten. Etwas besser - mit -35Punkten - fällt die Beurteilung der Lage am aktuellen Rand aus. Deutlich besserhat sich das Sentiment für den Absatz von unbesicherten Bankanleihen entwickelt,das einen Score von +27 Punkten für die vergangenen sechs Monate und aktuell von+42 Punkten aufweist.Auswertung - Score für: Dez. 2024 Juni 2024 Dez. 2023Pfandbriefe: -18 -11 -23Unbesicherte Bankanleihen: -8 -14 -21Gesamt-Score: -14 -12 -22Ein wesentlicher Treiber der weiterhin leicht im negativen Bereich liegendenPfandbrief-Scores sind vor allem das aktuelle Asset-Swap-Niveau (Score -83), dasAuskunft über die Refinanzierungskosten gibt. Für die nächsten sechs Monate wird