Bundesregierung gegen vorschnelle Rückführungen nach Syrien

BERLIN (dpa-AFX) - Das Entwicklungsministerium warnt nach dem Besuch einer deutschen Delegation in Damaskus vor staatlich veranlassten Rückführungen syrischer Migranten in ihre Heimat. In einem Strategiepapier wird auf die schlechte humanitäre Lage und eine Überforderung des Übergangsprozesses mit möglichen neuen Konflikten innerhalb des Landes verwiesen.

"Spekulationen über die Aufhebung des Schutzstatus' von syrischen Geflüchteten - egal ob in Deutschland oder anderswo - kommen deutlich zu früh", heißt in dem Strategiepapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Das Entwicklungsministerium werde seine Unterstützung der Staaten, wo die meisten syrischen Flüchtlingen leben, fortsetzen "und wo erforderlich ausbauen". So habe das Ministerium in den letzten Jahren maßgeblich die etwa 5 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon sowie in Jordanien und im Irak unterstützt.