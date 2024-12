der T2 i-DM - ein neuer globaler Maßstab für die Hybridtechnologie von JETOUR

Der T2 i-DM wird von einem hocheffizienten 1.5TGDI-Hybridmotor der fünften Generation angetrieben, in den sechs Kerntechnologien integriert sind, darunter der Deep Miller Cycle und das intelligente, effiziente Verbrennungssystem i-HEC der vierten Generation. Er ist einer der Motoren mit dem höchsten thermischen Wirkungsgrad, der 44,5 % erreicht. Außerdem verfügt der Motor über eine maximale Leistung von 115 kW und ein maximales Drehmoment von 220 Nm.Dies bietet eine robuste Leistung für verschiedene Situationen. Das hybridspezifische 3-Gang-Getriebe DHT verfügt über eine dreistufige Zweimotorenstruktur, die sowohl die Leistung als auch die Wirtschaftlichkeit optimiert. Die Kombination von 3 Getriebestufen mit der Zweimotorkonstruktion ermöglicht ein flexibles Umschalten zwischen 9 Arbeitsmodi, die alle Fahrszenarien abdecken. Mit der Unterstützung modernster Technologien erreicht T2 i-DM eine außergewöhnliche Leistung mit einer kombinierten maximalen Systemleistung von 280 kW und einem kombinierten maximalen Drehmoment von 610 N•m. Der leistungsstarke Ausgang erweitert die Erkundungsmöglichkeiten des T2 i-DM im Freien erheblich.

Die High-End-Version des T2 i-DM ist mit einer großen 26,7-kWh-Hybridbatterie ausgestattet, die über mehrere Schutzfunktionen verfügt, wie z. B. Aufprallschutz, Schutz vor Wassereintritt, Ladeschutz und Hochspannungsschutz. Mit einer rein elektrischen Reichweite von 139 km, einer Gesamtreichweite von über 1000 km und einem Kraftstoffverbrauch von 0,8 l/100 km bietet er ein unbeschwertes Fahrerlebnis. Darüber hinaus verfügt der T2 i-DM über eine externe 3,3-kW-Stromversorgungsfunktion, die verschiedene Haushalts- und Küchengeräte unterstützt. Die Standklimaanlage kann unabhängig vom laufenden Motor betrieben werden.

Der JETOUR T2 i-DM wird am 25. Dezember in Katar auf den Markt kommen. Der JETOUR T2 hat in diesem Jahr in vielen Ländern, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Irak und Katar, die Verkaufszahlen des Lite Off-Road SUV angeführt. Angesichts der Beliebtheit des T2 und der i-DM-Technologie von JETOUR ist die Leistung des JETOUR T2 i-DM mit Spannung zu erwarten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2577294/JETOUR_T2_i_DM_Sets_a_New_Global_Benchmark_for_Hybrid_Technology.jpg

