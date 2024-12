City-Feeling, Offroad-Abenteuer oder Kurztrip / Yucon Campervans live auf der CMT 2025 (FOTO)

Marktschorgast (ots) - Yucon, der ORIGINAL Microliner auf Mercedes-Benz-Basis,

erobert die Städte, die Wildnis und alles, was spontane Camper lieben. Nach dem

großartigen Erfolg des Offroaders Yucon K-peak schlägt Yucon jetzt neueWege ein

- Downtown, direkt ins Vergnügen. Denn die Edition Yucon V-city steckt voller

Style, Spontanität und Kurztrip-Mentalität. Und mit einem attraktiven Grundpreis

ist sie perfekt für Microliner-Einsteiger. Live zu erleben gibt es beide auf der

CMT 2025 in Stuttgart (18. - 26. Januar). Auch mit im Gepäck: Yucon auf Renault

Trafic mit einem brandneuen Upgrade. Alle Yucon Topseller und Highlights gibt es

in Halle 3, Stand 3A52!



Direkt zu Yucon auf der CMT 2025 -> http://www.yucon.de/messe





