VinFast treibt mit dem VF 6 den grünen Wandel in Europa voran

PARIS, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Den jüngsten JATO-Daten zufolge stiegen die Neuzulassungen in Europa im Juli 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2 %. Vor allem das SUV-Segment dominiert mit einem Rekordanteil von 54 % an den Gesamtzulassungen im Juli weiterhin. 554.000 neue SUVs wurden zugelassen, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach SUVs ist VinFast gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Der vietnamesische Automobilhersteller bietet eine breite Palette von Elektro-SUVs an, von kompakten Modellen des A-Segments bis hin zu größeren Fahrzeugen des E-Segments.

VinFast erweitert sein europäisches Angebot mit dem VF 6, einem kompakten Elektro-SUV, der sich an jüngere, preisbewusste Verbraucher richtet. Dieser strategische Schritt versetzt VinFast in die Lage, einen bedeutenden Anteil des wachsenden europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge zu erobern.

Der VF 6 verfügt über beeindruckende Technologien und Ausstattungsmerkmale, die mit denen höherwertiger Fahrzeuge mithalten können. Sein geräumiger Innenraum, vergleichbar mit SUVs des C-Segments, macht ihn ideal für junge Familien.

Der elektrische Antriebsstrang bietet erhebliche Kosteneinsparungen, da er den häufigen Ölwechsel überflüssig macht. Branchenexperten sind der Meinung, dass der VF 6 mit seiner Kombination aus günstigen Preisen, elegantem Design und fortschrittlicher Technologie den Markt für Elektroautos aufmischen könnte.

Der von Torino Design entworfene VF 6 verfügt über die für VinFast typischen flügelförmigen LED-Leuchten und markante 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, die im B-Segment ungewöhnlich sind. Sein auffälliges Design und die einzigartigen Farboptionen sprechen stilbewusste Verbraucher an.

Der VinFast VF 6 bietet ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem (ADAS) mit Funktionen wie Stauassistent, Autobahnfahrassistent und adaptivem Tempomat. Diese Sicherheitsfunktionen in Verbindung mit dem Spurhalteassistenten und der automatischen Notbremsung verbessern das Fahrerlebnis und stellen die Sicherheit der Passagiere in den Vordergrund.

Über die Sicherheitsfunktionen hinaus ist der VF 6 Plus mit fortschrittlicher Technologie und intelligenten Funktionen ausgestattet, die das Fahrerlebnis verbessern. Das Fahrzeug verwandelt sich in einen vernetzten, mobilen Hub, der die Bedürfnisse nach Unterhaltung und Entspannung während der Fahrt befriedigt.

Der VF 6, der sich in Vietnam bereits großer Beliebtheit erfreut, wird von der branchenführenden Garantie und dem Kundendienst von VinFast unterstützt. Der Tradition der VinFast-Elektrofahrzeuge folgend, wird der VF 6 mit einer umfassenden Garantie von 7 Jahren oder 160.000 km geliefert. Diese Kombination aus Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit macht den VF 6 zu einer attraktiven Option für europäische Käufer, die einen reibungslosen Übergang zur Elektromobilität suchen.

In Europa, einem Markt, der für seine anspruchsvollen Verbraucher bekannt ist, verdoppelt VinFast sein Garantieversprechen, um das Vertrauen in den VF 6 zu stärken. Dies spiegelt den Glauben des Unternehmens an die Qualität und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs wider. Um einen reibungslosen Kundendienst zu gewährleisten, hat VinFast strategische Partnerschaften geschlossen, um ein solides Netz von Servicezentren und Kundendienststellen in ganz Europa aufzubauen.

Mit seinem Fokus auf SUVs und seinem Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice ist VinFast gut positioniert, um vom wachsenden europäischen Markt für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Der VF 6 mit seinem eleganten Design, seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner zuverlässigen Leistung ist ein wichtiger Bestandteil der europäischen Strategie von VinFast.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586028/VinFast_VF_6.jpg

