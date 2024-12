Ende der Party!

Kurzfristig dürfte die Goldman-Sachs-Aktie weiter auf der Unterseite durchgereicht werden, zunächst in den Bereich von 528,50 US-Dollar, darunter ist ein Rückgang auf rund 480,00 US-Dollar anzunehmen, wo sich eine nicht unerhebliche Unterstützungszone aus Sommer 2024 befindet und für eine Stabilisierung sorgen dürfte. Zeitgleich trifft dieses Level mit dem 50-Wochen-Durchschnitt zusammen. Damit dürfte auch die Übertreibung der letzten Wochen endlich abgebaut werden und einen normalen Bewertungszustand herstellen. Auf der Oberseite müsste Goldmann Sachs dagegen mindestens über 592,40 US-Dollar zulegen, damit ein erneuter Test der Rekordstände bei 612,73 US-Dollar einsetzen kann. Eine unmittelbare Rallyefortsetzung wird aufgrund des Topping-Musters aus den letzten Wochen nicht favorisiert.

42 Allzeithochs in 2024

Fazit:

Notierungen unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 564,92 US-Dollar sprechen klar für eine Fortsetzung der Abschläge, zunächst in den Bereich von 528,50 US-Dollar und darunter auf 480,00 US-Dollar. Genau diese Szenario könnte für den kurzfristigen Aufbau von Short-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MJ4NWD genutzt werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 73 Prozent, Ziel des Scheins würde am Ende bei 16,58 Euro liegen. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 572,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 7,69 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzusetzen, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert beobachtet werden. Im Anschluss muss eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen.