Bitcoin reißt Altcoins wie Etherum, XRP und Solana mit nach unten

Der Marktwert aller Altcoins (alle Kryptowährungen ohne Bitcoin) ist innerhalb von drei Tagen von 1,56 Billionen auf 1,26 Billionen gefallen, wie Daten von Trading View zeigen. Das entspricht einem Verlust des Marktwertes von fast 20 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Rund 300 Milliarden US-Dollar an Krypto-Marktwert (ohne Bitcoin) wurden verbrannt.

Der Grund für den jüngsten Krypto-Crash: Die Fed hat diese Woche zwar wie erwartet die Zinsen gesenkt, will aber in Zukunft deutlich vorsichtiger vorgehen. Für das kommende Jahr sieht die Zinsprognose nur noch zwei Zinssenkungen vor. Dies sorgte für erhebliche Unruhe am Kryptomarkt: