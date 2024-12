Hornbach Holding brechen nach gesenkter Umsatzprognose ein

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von einem enttäuschenden Quartal, in dem die Hornbach Holding seine Erwartungen verfehlt habe. Die Kunden seien nicht in der Stimmung für größere Renovierungsprojekte, vor allem in Deutschland. Trotzdem sei Hornbach weiter auf Kurs und dürfte die bestätigte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (bis Ende Februar) sogar übertreffen.

Auch Warburg-Analyst Thilo Kleibauer hält den Ausblick weiterhin für zurückhaltend. Der Ergebnisrückgang im dritten Geschäftsquartal überrasche ihn nicht. Hornbach sei trotz des angespannten Konsumklimas in einer guten Position, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Außerdem biete die Baumarkt-Holding stetiges organisches Wachstum und eine starke Bilanz - was so in der aktuellen Bewertung der Aktie nicht berücksichtigt werde.

Die durchschnittlichen Erwartungen der Fachleute mit Blick auf das Gesamtjahr seien vergleichsweise konservativ, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Daher gebe es trotz der Enttäuschung im abgelaufenen Quartal keinen großen Bedarf für Abwärtskorrekturen. Solange sich die Nachfrage bei größeren Projekten aber nicht spürbar belebe, werde sich die Marktstimmung für die Hornbach-Aktien wohl nicht weiter verbessern./niw/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,15 % und einem Kurs von 71,00 auf Tradegate (20. Dezember 2024, 12:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -8,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd.. HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +33,99 %/+43,86 % bedeutet.