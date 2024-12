Kursrutsch bei Novo Nordisk nach Daten - Gerresheimer sacken ab

Canehoyer schrieb 29.02.24, 09:29

Welche Konkurrenz meinst Du dann? Adipositas, Abnehmpräparate?

Hier sei zu erwähnen, dass Novo 2 Mittel auf dem Markt hat. Eines davon "Ozempic" wird off-label zum Abnehmen verschrieben,

hat also keine Zulassung als Abnehmpräparat, eigentlich ist es das günstigere und für Diabetes Patienten gedacht.

Für diese ist es aber immer schwieriger erhältlich, weil Ärzte es eben entgegen der eigentliche Zulassung verschreiben.

Soviel zu echten Patienten und solchen, die ihrer Fettleibigkeit auf einfche und billige Weise Herr werden wollen.



Bei Lilly bereitet man sich hier in der EU auf das neue Alzheimer Mittel vor.

Wenn das kommt, gehe ich von einem weiteren Anstieg aus. Auch für die kommenden Jahre hat Lilly neue und innovative Moleküle in der Pipeline.