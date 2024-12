Skoda Elroq 60, Skoda Elroq 60 Sportline und Skoda Elroq 85 Sportline (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Skoda erweitert das Angebot des Elroq um drei weitere

Varianten



> Elroq 60 startet ab 38.400 Euro und leistet 150 kW(1) (204 PS) (Skoda Elroq 60

150 kW (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,82 - 15,96 kWh/100 km;

CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Hinweis: vorläufige

Werte)



> Ebenfalls erhältlich: die dynamische Designlinie Elroq 60 Sportline (Skoda

Elroq 60 Sportline 150 kW(1) (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,82 -

15,96 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A;

Hinweis: vorläufige Werte) und Elroq 85 Sportline (Skoda Elroq 85 Sportline 210

kW(1) (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 - 16,6 kWh/100 km;

CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Hinweis: vorläufige

Werte)





> Elroq 60 Sportline beginnt ab 44.100 Euro, Elroq 85 Sportline steht ab 48.400bereit> Sportliche Designversion begeistert mit schwarzen Karosserieakzenten,20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Vega glanzgedreht und Design SelectionSportlineSkoda vergrößert das Modellangebot des Elroq um drei neue Varianten. Neu imAngebot ist der 150 kW (204 PS) starke Elroq 60 ab einem Einstiegspreis von38.400 Euro. Zudem ergänzt ab sofort die dynamisch designte Sportline-Variantedas Portfolio des elektrischen Kompakt-SUV. Sie steht ab 44.100 Euro als Elroq60 Sportline und ab 48.400 Euro als Elroq 85 Sportline zur Wahl.Die Serienausstattung des ab 38.400 Euro bestellbaren Elroq 60 umfasst unteranderem Scheinwerfer in LED-Technologie, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im DesignProteus, Klimaanlage Climatronic, Ambientebeleuchtung, Parksensoren vorn undhinten, Rückfahrkamera und Verkehrszeichenerkennung. Die elektrischeinstellbaren Vordersitze verfügen über einstellbare Lendenwirbelstützen.Spurwechselassistent, Spurhalteassistent und Proaktiver Insassenschutz sindebenso ab Werk an Bord. In puncto Konnektivität verfügt der Elroq 60 über ein 13Zoll großes Infotainmentdisplay, Bluetooth-Freisprechanlage sowieSprachsteuerung inklusive Sprachassistentin Laura und ChatGPT-Einbindung.Smartphones lassen sich via SmartLink beziehungsweise Wireless SmartLink mit demElroq verbinden. Die Design Selection Loft schafft mit Sitzbezügen ausKunstleder und dunkelblaugrauem RecyTitan-Gewebe sowie moosgrünen Kontrastnähtenein harmonisches Gesamtbild. Mit 63 kWh (59 kWh netto) ermöglicht die Batteriedes Elroq 60 mehr als 400 Kilometer Reichweite nach WLTP2. Sein Elektromotorleistet bis zu 150 kW und stellt 310 Nm Drehmoment bereit. DieHöchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h.Elroq Sportline: markante Karosserieakzente, 20-Zoll-Leichtmetallräder,