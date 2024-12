J&S GmbH Automotive Technology / Automotive-Zulieferer in vorläufiger ...

Automotive-Zulieferer in vorläufiger Eigenverwaltung mit Schutzschirm: J&S-Gruppe nutzt gerichtliche Sanierung zur Neuaufstellung (FOTO) Neuruppin (ots) - Die J&S GmbH Automotive Technology und ihre Tochtergesellschaft Automotive Surface Technology GmbH & Co. KG nutzen ein vorläufiges gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung mit Schutzschirm zur Neuaufstellung. Es wurde nach dem Antrag der Geschäftsführung vom Amtsgericht Neuruppin am 19. Dezember 2024 angeordnet. Die mittelständische Unternehmensgruppe stellt Bauteile für den Automotive-Bereich her. Dazu gehören vor allem thermische und akustische Abschirmbleche, Sicherheitssysteme und Leichtbauteile. Trotz eines festen Kundenstamms namhafter OEMs geriet das Unternehmen aufgrund des Strukturwandels im Automobilsektor, hoher Energiepreise und der aktuellen Wirtschaftsflaute zuletzt in eine wirtschaftlich angespannte Situation. Steigende Preise konnten teilweise nicht an die Kunden weitergegeben werden, außerdem kam es zu Schwankungen im Absatz. Sämtliche außergerichtlichen Maßnahmen zur Liquiditätsbeschaffung wurden bereits ausgeschöpft, entsprechend folgerichtig hatte die Geschäftsführung einen Antrag auf gerichtliche Sanierung gestellt.



"Ziel der Sanierung ist es, neben leistungswirtschaftlichen Maßnahmen, wie der Verhandlung mit Kunden für mehr Kontinuität beim Absatz und der Weitergabe von Preiserhöhungen, auch finanzwirtschaftliche Maßnahmen umzusetzen. Damit soll unsere Unternehmensgruppe langfristig stabil aufgestellt und die mehr als 400 Arbeitsplätze sowie unsere Standorte erhalten werden. Die Mitarbeiter wurden bereits über die Situation informiert und stehen zur Gruppe. Das gibt uns den nötigen Rückenwind für die anstehenden Aufgaben", heißt es aus der Geschäftsführung.