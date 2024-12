Diese Pharma-Aktie knallt zweistellig nach oben

Gilead, ein führendes Unternehmen auf dem Markt für antivirale Mittel, hielt zuvor einen Anteil von 19,9 Prozent an Assembly Bio. Nach dem ersten Deal im Jahr 2023 begann das Duo mit der Zusammenarbeit gegen Virusinfektionen, darunter auch solche, die durch das Hepatitis-D-Virus (HDV) verursacht werden.

Gilead Sciences hat seinen Anteil an Assembly Biosciences mit einer Kapitalbeteiligung von 20,1 Millionen US-Dollar auf 29,9 Prozent erhöht.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine Änderung seiner Kooperationsvereinbarung mit Gilead an, um einen beschleunigten Zeitplan für den Erhalt von optionsbezogenen Zahlungen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für seine Entwicklungsarbeit an ABI-6250, einem oralen antiviralen Mittel gegen Hepatitis, anzukündigen.

"Die weitere Investition von Gilead stärkt unsere Bilanz, da wir im Jahr 2025 mit der Veröffentlichung mehrerer wichtiger klinischer Daten zu unseren neuen antiviralen Kandidaten rechnen", sagte Jason Okazaki, CEO von Assembly Bio.

Das bekannteste Produkt von Gilead Sciences ist Harvoni. Harvoni ist ein Medikament zur Behandlung von Hepatitis C. Es ist eines der ersten Medikamente um wirksam Hepatitis C zu heilen. Assembly Biosciences erforscht Medikamente zur Heilung von Hepatitis B.

Mit den beschleunigten Zahlungen und der neuen Kapitalbeteiligung von Gilead erwartet das Unternehmen, dass sich seine Liquiditätsreserven bis Mitte 2026 vorhalten werden.

Die Aktie von Gilead hat in diesem Jahr um rund 22 Prozent zugelegt. Beflügelt von der Nachricht startete Assembly Biosciences in den Handel. Die Anteilsscheine liegen zweistellig, mit gut 17 Prozent im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

