10 Thesen für 2025 - Zinsen und Zölle werden Grenzen der Kapitalmärkte ausloten (FOTO)

Frankfurt (ots) - Laufend neue Höchststände an den Aktienmärkten, ein

erstaunlich gutes Wachstum in den USA - das Jahr 2024 hielt einige positive

Überraschungen für Anlegerinnen und Anleger bereit. Was könnte nun das Jahr 2025

bringen? Aus Sicht von Tilmann Galler , Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan

Asset Management, stellt sich vor allem vor dem Hintergrund des Wahlausgangs in

den USA die Frage, wohin die Reise an den Märkten im nächsten Jahr gehen könnte.

"Das Jahr 2025 dürfte geprägt sein von einem Ausloten der Grenzen. Vor allem die

Entwicklung bei Zinsen und Zöllen wird zeigen, wie weit es gehen kann, ohne dass

der Bogen überspannt wird", sagt Tilmann Galler. Denn hohe US-Zölle auf Waren

etwa aus China könnten auch viele US-Unternehmen, die in China teilweise oder

vollständig produzieren, empfindlich treffen. Und auch ein zu schnelles Absenken

der Leitzinsen könnte die Inflation wieder zurückbringen. Grundsätzlich sieht

Ökonom Galler die Aussichten für US-Aktien aber weiterhin gut,

Unternehmensgewinne dürften sich verbreitern, an den Anleihenmärkten ist mit

steigender Volatilität zu rechnen.



These 1: Die US-Dominanz geht in die Verlängerung





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JP Morgan Chase! Long 215,10€ 1,68 × 13,11 Zum Produkt Short 248,12€ 1,66 × 12,96 Zum Produkt