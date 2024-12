EUROJET firma un contratto per la fornitura di 59 motori alla flotta Eurofighter dell'Aeronautica Militare spagnola (FOTO)

Getafe, Madrid (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), il consorzio responsabile

del motore EJ200 che equipaggia l'Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un

contratto con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) per la

fornitura di 59 nuovi motori EJ200 alle forze aeree spagnole.



Il contratto, firmato presso la base aerea di Getafe, a Madrid, tra l'Air Vice

Marshall (AVM) Simon Ellard (ret.), Direttore Generale di NETMA, e Ralf

Breiling, CEO di EUROJET, riguarda la fornitura di motori EJ200 per il caccia

Eurofighter Typhoon, nella seconda fase del programma di acquisizione Halcón.





La produzione dei moduli dei motori sarà effettuata dalle quattro aziendepartner del consorzio EUROJET: Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero e AvioAero. ITP Aero condurrà l'assemblaggio finale dei motori presso il propriostabilimento di Ajalvir, con consegne previste a partire dal 2029.Alla firma del contratto, Breiling ha dichiarato: "La fiducia che la Spagna e lealtre 3 nazioni che collaborano al programma Eurofighter continuano a dimostrarenei confronti del motore EJ200 e della piattaforma Eurofighter è stimolante.L'EJ200, propulsore dell'Eurofighter Typhoon, fornisce alle Forze aeree spagnoleuna risorsa di eccellenza a livello mondiale, collaudata in combattimento.Questo contratto rappresenta il proseguimento della profonda collaborazione traindustria e governi europei per sviluppare e mantenere un livello di vantaggiotecnologico, che è fondamentale data la costante rilevanza che la difesa europeariveste".Il Direttore Generale della NETMA, l'AVM Simon Ellard (retr.), ha dichiarato:"La firma del contratto di oggi finalizza una collaborazione di successo per lafornitura di 59 motori per la Spagna. L'EJ200 è una risorsa chiave che offreprestazioni all'avanguardia e permette all'Eurofighter Typhoon di proteggere inostri cieli e di rafforzare le capacità di deterrenza della NATO".CIRCA EUROJET:Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione del programma del motoreEJ200. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines(Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Il motore rappresentaun'eccellenza tecnologica e innovativa e dimostra continuamente le sueeccezionali prestazioni come propulsore dell'Eurofighter Typhoon. Con le sueprestazioni senza precedenti, combinate alla capacità multiruolo e alla massimadisponibilità a costi competitivi del ciclo di vita, il motore EJ200 èperfettamente in grado di soddisfare le esigenze delle forze aeree, sia di oggiche del futuro.Dalla consegna del primo motore di serie nel 2003, oltre 1400 motori EJ200 sonostati consegnati alle flotte dei clienti dell'Aeronautica Militare di novenazioni e il motore EJ200 ha superato 1,5 milioni di ore di volo.