EUROJET unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von 59 Triebwerken für die Eurofighter-Flotte der spanischen Luftwaffe (FOTO)

Getafe, Madrid (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das Konsortium, das für das

EJ200-Triebwerk des Eurofighter Typhoon verantwortlich ist, hat heute mit der

NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) einen Vertrag über die

Lieferung von 59 neuen EJ200-Triebwerken für die spanische Luftwaffe

unterzeichnet.



Der Vertrag, der auf dem Luftwaffenstützpunkt Getafe, Madrid, zwischen Air Vice

Marshall (AVM) Simon Ellard (a.D.), Generaldirektor von NETMA, und Ralf

Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet wurde, umfasst EJ200-Triebwerke für das

Kampfflugzeug Eurofighter Typhoon in der zweiten Phase des Beschaffungsprojekts

Halcón.





Die Produktion der Triebwerksmodule erfolgt durch die vier Partnerunternehmendes EUROJET-Konsortiums: Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero und Avio Aero.ITP Aero wird die Endmontage der Triebwerke in seinem Werk in Ajalvirdurchführen. Die Auslieferung soll 2029 beginnen.Anlässlich der Unterzeichnung des Vertrags erklärte Breiling: "Das Vertrauen,das Spanien und die Kernnationen weiterhin in das EJ200-Triebwerk und dieEurofighter-Plattform setzen, ist ermutigend. Das EJ200 als Teil des EurofighterTyphoon ist ein Weltklasse Kampfflugzeug für die spanischen Luftstreitkräfte.Mit diesem Auftrag wird die enge Partnerschaft zwischen der europäischenIndustrie und der Regierung fortgesetzt, um diesen technologischen Vorsprung zuentwickeln und zu erhalten, der für die anhaltende Bedeutung der europäischenVerteidigung von entscheidender Bedeutung ist."Der Generaldirektor von NETMA, AVM Simon Ellard (a.D.), sagte: "Die heutigeVertragsunterzeichnung ist der Abschluss einer erfolgreichen Zusammenarbeit beider Beschaffung von 59 Triebwerken für Spanien. Das EJ200 ist einSchlüsselprodukt, das Spitzenleistungen erbringt und den Eurofighter Typhoonantreibt, um unseren Luftraum zu sichern und die Abschreckungsfähigkeit der NATOzu stärken."ÜBER EUROJET:Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des EJ200-Triebwerksprogrammsverantwortlich. Zu den Anteilseignern von EUROJET gehören Rolls-Royce(Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und AvioAero (Italien). Das Triebwerk steht für herausragende und innovative Technologieund stellt seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit im Eurofighter Typhoonimmer wieder unter Beweis. Mit seiner beispiellosen Leistung, kombiniert mitMehrrollenfähigkeit und höchster Verfügbarkeit bei wettbewerbsfähigenLebenszykluskosten, ist das EJ200-Triebwerk perfekt auf die heutigen undzukünftigen Anforderungen der Luftstreitkräfte abgestimmt.Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden über 1400EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationenausgeliefert, und das EJ200-Triebwerk hat mehr als 1,5 Millionen Flugstundenabsolviert.Hochauflösende Bilder des EJ200 können heruntergeladen werden von:http://www.eurojet.de/mediaPressekontakt:Rose Artuso, PR and CommunicationsEUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | GermanyTel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |http://www.eurojet.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58504/5935764OTS: EUROJET Turbo GmbH