EUROJET firma un contrato para suministrar 59 motores a la flota Eurofighter del Ejército del Aire español (FOTO)

Mani2014 schrieb 26.04.24, 12:24

Ein Grundsatzbeschluss ist der erste Schritt auf dem Weg zur Entsendung und erfordert Stellungnahmen mehrerer separater Ministerien. Die polnische Ministerin für Klima und Umwelt, Paulina Hennig-Kloska, hat nach der Bestätigung des polnischen Ministers für Staatsvermögen, des Chefs der polnischen Agentur für innere Sicherheit und des polnischen Chefgeologen die erforderliche abschließende Stellungnahme abgegeben, dass die Investition "positive Auswirkungen" haben würde.



Der polnische Minister für Klima und Umwelt verfügt nun über alle erforderlichen Unterlagen, um eine Grundsatzentscheidung über den Einsatz von Rolls-Royce-SMRs in Polen zu erlassen.



Alan Woods, Director of Strategy and Business Development bei Rolls-Royce SMR, sagte: "Wir freuen uns, dass die polnische Regierung zu dem Schluss gekommen ist, dass der Einsatz unserer einzigartigen 'fabrikmäßigen' Kernkraftwerke positive Auswirkungen auf das Land haben wird, und wir freuen uns auf eine Grundsatzentscheidung über den Einsatz von Rolls-Royce SMRs in Polen."



Rolls-Royce SMR ist derzeit auf dem besten Weg, Schritt 2 der generischen Designbewertung durch die unabhängigen Regulierungsbehörden der britischen Nuklearindustrie in diesem Sommer abzuschließen und damit den erheblichen Vorsprung von Rolls-Royce SMR gegenüber allen Wettbewerbern in Europa zu bestätigen.