Ein humanoider Roboter in voller Größe mit kommerziell nutzbarer, verkörperter Intelligenz

SHENZHEN, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat mit PUDU D9 seinen ersten zweibeinigen humanoiden Roboter in voller Größe auf den Markt gebracht. Dieser innovative Roboter wurde vom Pudu X-Lab entwickelt und ist nach dem halbhumanoiden Roboter PUDU D7 und der gewandten Hand PUDU DH11 das dritte Produkt des Teams in diesem Jahr.

Mit einer Körpergröße von 170 cm und einem Gewicht von 65 kg verfügt der PUDU D9 über 42 Freiheitsgrade an seinen Gelenken und ein maximales Drehmoment von 352 Nm. Er ist ausgestattet mit der bereits im Handel erhältlichen gewandten Hand PUDU DH11, die ein menschenähnliches zweibeiniges Gehen und einen beidhändigen Betrieb ermöglicht. In dem Demonstrationsvideo zeigte der PUDU D9 seine beeindruckende Mobilität, einschließlich des aufrechten Gehens, der Hindernisnavigation, des Kletterns an Hängen und der Durchführung von Bodenreinigungsaufgaben mit dem PUDU SH1, einem weiteren Produkt aus der PUDU-Produktpalette.