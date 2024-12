Erfolg für GSK bei Chemotherapie-Studie

GSK erklärte am Freitag, dass die Ergänzung seines Krebsmedikaments Jemperli zur Standard-Chemotherapie, sowie zu Zejula als Erhaltungstherapie, in einer Studie das Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs verbessert habe: Die Krankheit im Spätstadium habe sich laut Studie nicht verschlimmert. Damit sei das Hauptziel erreicht, so das Unternehmen.

"Im Rahmen unserer Fokussierung auf gynäkologische Krebserkrankungen prüfen wir weiterhin das Potenzial dieser Kombination", so Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head Oncology, R&D bei GSK, in einer Erklärung.

Der britische Arzneimittelhersteller, der mit einem Rückgang seines Impfstoffgeschäfts zu kämpfen hat, hat in den letzten Jahren seine Bemühungen im Bereich der Krebsbehandlung verstärkt und bereitet sich auf die Markteinführung von fünf wichtigen neuen Medikamenten im Jahr 2025 vor, darunter das experimentelle Krebsmedikament Blenrep.

"GSK wird nach wie vor auf einem Bewertungstief gehandelt, aber da es nicht allzu viele Katalysatoren am kurzfristigen Horizont gibt, finden wir es schwer zu erkennen, was eine Änderung der Darstellung bewirken könnte", so die Analysten von Barclays in einer Vorschau auf das vierte Quartal.

Die Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1350 britischen Pence auf "Hold" belassen. Goldman Sachs Kursziel ist mit 1690 Pence höher, mit einer Einstufung auf "Neutral". JPMorgan hingegen hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" gesetzt, mit einem Kursziel von 1440 Pence.

