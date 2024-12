Ölpreise geben nach - Verluste auch auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 72,19 US-Dollar. Das waren 69 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 75 Cent auf 68,63 Dollar.

Auch im Vergleich zum Wochenstart gaben die Ölpreise merklich nach. So hatte der Brent-Preis am Montag noch über 74 Dollar gelegen. Der stärkere Dollar hat die Preise zuletzt belastet. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Die stärkere US-Währung macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen im kommenden Jahr gedämpft und so den Dollarkurs beflügelt. Auch die weiterhin schwächelnde chinesische Wirtschaft belastet die Ölpreise./jsl/men