CDU und CSU offen für Entlastung von Paketboten

Schon außerhalb der Vorweihnachtszeit trage ein Paketbote täglich ein Gewicht von zwei Tonnen aus, erläuterte der arbeitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Frank Bsirske. Mit durchschnittlich 30,6 sei die Zahl der Krankentage daher nirgendwo so hoch wie in der Paketbranche. In den zuständigen Ausschüssen des Bundestags wird jetzt über mögliche Änderungen verhandelt, bevor das Parlament im neuen Jahr über den Gesetzentwurf abstimmt./ax/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,37 auf Tradegate (20. Dezember 2024, 09:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 40,07 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +10,88 %/+25,86 % bedeutet.