J&S-Gruppe nutzt gerichtliche Sanierung zur Neuaufstellung (FOTO)

Neuruppin (ots) - Die J&S GmbH Automotive Technology und ihreTochtergesellschaft Automotive Surface Technology GmbH & Co. KG nutzen einvorläufiges gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung mitSchutzschirm zur Neuaufstellung. Es wurde nach dem Antrag der Geschäftsführungvom Amtsgericht Neuruppin am 19. Dezember 2024 angeordnet. Die mittelständischeUnternehmensgruppe stellt Bauteile für den Automotive-Bereich her. Dazu gehörenvor allem thermische und akustische Abschirmbleche, Sicherheitssysteme undLeichtbauteile. Trotz eines festen Kundenstamms namhafter OEMs geriet dasUnternehmen aufgrund des Strukturwandels im Automobilsektor, hoher Energiepreiseund der aktuellen Wirtschaftsflaute zuletzt in eine wirtschaftlich angespannteSituation. Steigende Preise konnten teilweise nicht an die Kunden weitergegebenwerden, außerdem kam es zu Schwankungen im Absatz. Sämtliche außergerichtlichenMaßnahmen zur Liquiditätsbeschaffung wurden bereits ausgeschöpft, entsprechendfolgerichtig hatte die Geschäftsführung einen Antrag auf gerichtliche Sanierunggestellt."Ziel der Sanierung ist es, neben leistungswirtschaftlichen Maßnahmen, wie derVerhandlung mit Kunden für mehr Kontinuität beim Absatz und der Weitergabe vonPreiserhöhungen, auch finanzwirtschaftliche Maßnahmen umzusetzen. Damit sollunsere Unternehmensgruppe langfristig stabil aufgestellt und die mehr als 400Arbeitsplätze sowie unsere Standorte erhalten werden. Die Mitarbeiter wurdenbereits über die Situation informiert und stehen zur Gruppe. Das gibt uns dennötigen Rückenwind für die anstehenden Aufgaben", heißt es aus derGeschäftsführung.Ein erster wichtiger Schritt: Der Geschäftsbetrieb ist sichergestellt und läuftohne Einschränkungen weiter. Zudem sind die Löhne und Gehälter der Beschäftigtenfür die Monate Dezember 2024 bis Februar 2025 durch das vorfinanzierteInsolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.Vom Amtsgericht Neuruppin wurde zudem Rechtsanwalt Rüdiger Weiß von der KanzleiWallnerWeiß zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Er vertritt dieGläubigerinteressen in der gerichtlichen Sanierung in Eigenverwaltung. "DieUnternehmensgruppe besitzt einen gesunden operativen Kern und dieGeschäftsführung handelt pragmatisch und lösungsorientiert. Außerdem hat einvorläufiger Gläubigerausschuss seine Arbeit aufgenommen. Auch hier nehme ichklaren Pragmatismus und den Willen zu einem gemeinsamen Weg wahr. Deshalb binich zuversichtlich, dass die Sanierung der J&S-Gruppe in absehbarer Zeitgelingen kann", so der vorläufige Sachwalter.Die Besonderheit an dem gerichtlichen Sanierungsverfahren ist, dass die