USA Michigan-Konsumklima verbessert sich den fünften Monat in Folge Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember den 5. Monat in Folge aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 74,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten …