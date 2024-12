Der Countdown läuft für TikTok

Die Uhr tickt: TikToks chinesischer Mutterkonzern ByteDance weigert sich, die Plattform zu verkaufen, trotz eines Gesetzes, das TikTok ab dem 19. Januar 2024 in den USA verbieten könnte. ByteDance kämpft vor dem US-Supreme Court gegen das Verbot, doch Experten geben TikTok nur eine 30-prozentige Chance auf Erfolg, berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg. Sollte die Klage scheitern, könnte der Druck auf ByteDance steigen, einen Käufer zu finden.

Der Immobilienmogul und ehemalige Besitzer des Baseball-Teams Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, hat laut eines Bloomberg-Berichts ebenfalls große Pläne. McCourt schätzt, dass der Kauf von TikTok etwa 25 Milliarden US-Dollar kosten würde. Das Ziel des Unternehmers: TikTok in eine dezentrale Plattform zu transformieren, die Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten und Follower gibt.

Unterdessen hat der Oberste Gerichtshof am Mittwoch die Entscheidung über das beantragte Moratorium des TikTok-Verbots verschoben. Stattdessen soll ein endgültiges Urteil bis spätestens 19. Januar 2024 fallen.

Das Verbot, das TikTok als "massive und beispiellose Einschränkung der Redefreiheit" bezeichnet, steht im Zentrum eines Konflikts zwischen nationaler Sicherheit und dem Ersten Verfassungszusatz (First Amendment). Während TikTok die freie Meinungsäußerung von über 170 Millionen Nutzern verteidigt, sieht die US-Regierung eine erhebliche Bedrohung durch den chinesischen Einfluss auf die Plattform.

Experten räumen TikTok nur wenig Chancen auf ein positives Urteil des Supreme Court ein. So hatte eine der Richterinnen des höchsten Gerichts, Amy Coney Barrett, in einem anderen Fall bereits angemerkt, dass ausländische Unternehmen sich nicht auf das First Amendment berufen können.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





