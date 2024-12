Bernstein belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der jüngste Kurssprung nach den Geschäftsjahreszahlen ähnele dem vor einem Jahr, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sichtweisen des Managements hätten sich seitdem aber deutlich verändert. Mittlerweile werde die eigene Widerstandsfähigkeit in einem harten Marktumfeld betont und verschiedene Faktoren hätten zur Verschiebung von Investitionsentscheidung geführt. Er sieht in der Aktie weiterhin eine überzeugende Wahl für Anleger, um auf grünen Wasserstoff zu setzen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2024 / 19:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 06:30 / UTC