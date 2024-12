BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Studienergebnisse zum Adipositas-Mittel Cagrisema hätten enttäuscht, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses sei dem Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly nicht überlegen. Novo Nordisk habe die enttäuschenden Ergebnisse ihm gegenüber auf das Studienprotokoll zurückgeführt. Patienten hätten die Wahl gehabt, entweder die niedrige Dosis zu nehmen, um weniger Nebenwirkungen zu haben, oder die höhere Dosis zu nehmen, die zwar eine höhere Wirksamkeit aufweise, aber das Risiko größerer gastrointestinaler Nebenwirkungen berge./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 14:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 14:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -22,49 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (20. Dezember 2024, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 560

Kursziel alt: 560

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m