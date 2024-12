Kompromiss bei VW und Betriebsrat – Einzelheiten noch unklar

Mit der Einigung werde das Unternehmen seinem Ziel gerecht, Milliarden Euro einzusparen. Dabei werden weniger drastische Einschnitte bezüglich der Fabrikschließungen vorgenommen als erwartet.

Für das Werk in Osnabrück soll ein Investor gesucht und das Werk in Dresden umgewidmet oder geschlossen werden. Eine Schließung der Werke in Zwickau oder Emden käme nicht in Frage.

Zudem gibt es eine neue langfristige Beschäftigungssicherung für die rund 120.000 VW-Mitarbeiter. Insgesamt muss der Konzern 17 Milliarden Euro einsparen.

Zugleich meldete der Autohersteller, dass Patriot Battery Metals hat eine Zusammenarbeit mit Volkswagen abgeschlossen habe. Volkswagen über seine Tochtergesellschaften Volkswagen Finance Luxemburg SA und PowerCo Anteile in Höhe von 9,9 Prozent an Patriot Battery Metals gesichert, für eine Sume von 69 Millionen kanadischen Dollar (46,2 Millionen Euro).

Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine nachhaltige und langfristige Versorgung mit Lithium-Rohstoffen aus Nordamerika sicherzustellen.

Als Teil dieser Vereinbarung hat sich PowerCo zu einem verbindlichen Abnahmevertrag mit Patriot Battery Metals über 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (Lithium-Aluminium-Silikat) pro Jahr für einen Zeitraum von 10 Jahren verpflichtet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 89,06EUR auf Tradegate (20. Dezember 2024, 17:28 Uhr) gehandelt.

