Die wichtigsten Bausteine für den Aufbau einer erfolgreichen Door-to-Door-Agentur (FOTO)

Berlin (ots) - Wer eine Agentur im Direktvertrieb erfolgreich aufbauen möchte,

braucht mehr als nur den Willen erfolgreich zu sein - es geht vor allem um ein

starkes Team, klare Strukturen und eine durchdachte Strategie. Wer von Anfang an

die richtigen Grundlagen legt, kann ein Geschäftsmodell schaffen, das

langfristig Erfolg hat. Aber welche konkreten Schritte sind dafür erforderlich?



Mit dem Wunsch, ein skalierbares Unternehmen zu schaffen, das nicht nur

finanzielle Freiheit, sondern auch messbare Erfolge verspricht, wenden sich

viele dem ambitionierten Vorhaben zu, eine eigene Door-to-Door-Agentur

aufzubauen. Schließlich stehen die Chancen gut, so ihre Träume in die Realität

zu verwandeln. Sie glauben, sie werden vieles besser machen, als dort, wo sie

vor kurzem noch selbst als Verkäufer tätig waren, doch der Erfolg kommt nicht

von selbst: Die Idee reicht hier keinesfalls aus. Stattdessen braucht es von

Beginn an das richtige Fundament. "Der Erfolg einer Agentur im Haustürgeschäft

steht und fällt mit der Basis", mahnt Sabrina Nennemann, die gemeinsam mit

Fabian Durek die SHRS Consulting GmbH gegründet hat. "Wer planlos in den Aufbau

startet, wird sich daher kaum langfristig am Markt behaupten können."







Team", ergänzt Fabian Durek. "Gleichzeitig müssen stabile Abläufe und effiziente

Prozesse geschaffen werden, um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen

und für langfristige Kundenbeziehungen zu sorgen. Das ist nicht immer einfach,

aber wer von Anfang an die richtigen Grundlagen legt, kann ein Geschäftsmodell

schaffen, das nachhaltig Erfolg hat." Sabrina Nennemann und Fabian Durek wissen,

wovon sie sprechen: Mit der SHRS Consulting GmbH führen die beiden Experten eine

Unternehmensberatung, die sich auf Vertriebsorganisationen und Solo-Vertriebler

spezialisiert und haben so den Door-to-Door-Markt in den letzten Jahren deutlich

aufgerüttelt und hunderte erfolgreiche High-Performer und D2D Agenturen

hervorgebracht. Wie Gründer mit ihrer eigenen Door-to-Door-Agentur monatlich

1.000 bis 2.000 Neukunden gewinnen können, veranschaulichen Sabrina Nennemann

und Fabian Durek anhand der folgenden sechs Bausteine.



1. Eigene Verkaufskompetenz



Der Erfolg einer Door-to-Door-Agentur steht und fällt mit der Verkaufskompetenz

des Unternehmers. Nur, wer selbst erfolgreich an der Haustür verkaufen kann,

kann auch sein Team entsprechend ausbilden. Mitarbeiter übernehmen in der Regel

etwa 50 Prozent der positiven Eigenschaften des Unternehmers, aber die Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Es braucht eine durchdachte Strategie, klare Strukturen und ein engagiertesTeam", ergänzt Fabian Durek. "Gleichzeitig müssen stabile Abläufe und effizienteProzesse geschaffen werden, um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellenund für langfristige Kundenbeziehungen zu sorgen. Das ist nicht immer einfach,aber wer von Anfang an die richtigen Grundlagen legt, kann ein Geschäftsmodellschaffen, das nachhaltig Erfolg hat." Sabrina Nennemann und Fabian Durek wissen,wovon sie sprechen: Mit der SHRS Consulting GmbH führen die beiden Experten eineUnternehmensberatung, die sich auf Vertriebsorganisationen und Solo-Vertrieblerspezialisiert und haben so den Door-to-Door-Markt in den letzten Jahren deutlichaufgerüttelt und hunderte erfolgreiche High-Performer und D2D Agenturenhervorgebracht. Wie Gründer mit ihrer eigenen Door-to-Door-Agentur monatlich1.000 bis 2.000 Neukunden gewinnen können, veranschaulichen Sabrina Nennemannund Fabian Durek anhand der folgenden sechs Bausteine.1. Eigene VerkaufskompetenzDer Erfolg einer Door-to-Door-Agentur steht und fällt mit der Verkaufskompetenzdes Unternehmers. Nur, wer selbst erfolgreich an der Haustür verkaufen kann,kann auch sein Team entsprechend ausbilden. Mitarbeiter übernehmen in der Regeletwa 50 Prozent der positiven Eigenschaften des Unternehmers, aber die