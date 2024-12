Mobilize Financial Services ist Autobank des Jahres 2024 (FOTO)

Neuss (ots) - Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit: In der Studie

"Finanzdienstleister des Jahres 2024" von Focus Money erreichte Mobilize

Financial Services den ersten Platz in der Branche Autobanken und ist "Autobank

des Jahres 2024" mit dem Prädikat "Herausragend" (Focus Money 51/2024).



Die Studie "Finanzdienstleister des Jahres 2024" basiert auf den Ergebnissen der

Einzelstudien "Exzellente Kundenberatung 2024", "Höchste Reputation 2024",

"Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2024" und "Deutschlands Beste -

Nachhaltigkeit 2024". Innerhalb der Studie wurden insgesamt rund 2.000

Finanzdienstleister in Deutschland untersucht.





