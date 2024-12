EliTe Solar macht den ersten Spatenstich für ein 5GW-Solarproduktionszentrum in Ägypten, um regionale Energieziele voranzutreiben

SUEZ, Ägypten, 20 Dezember , 2024 /PRNewswire/ -- Am 16. Dezember 2024 vollzog EliTe Solar, ein führender Hersteller von Photovoltaikanlagen mit Hauptsitz in Singapur, den ersten Spatenstich für sein neues Projekt in der ägyptischen TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen strategischen Expansion des Unternehmens. Die Anlage hat ein geplantes Kapazitätsziel von 5GW und erstreckt sich über eine Fläche von 78.000 Quadratmetern. Das Projekt soll im September 2025 die Produktion aufnehmen und Produktionslinien für Solarzellen mit 2 GW und Solarmodule mit 3 GW umfassen.

Bei der Zeremonie versammelten sich hochrangige Gäste, darunter Waleid Gamal Eldien, Vorsitzender der Suezkanal-Wirtschaftszone der Arabischen Republik Ägypten, Ouyang Xiaoming, Erster Sekretär der chinesischen Botschaft in Ägypten, Li Daixin, Vorsitzender der China-Africa TEDA Investment Co. Ltd. und Liu Jingqi, Vorsitzender von EliTe Solar, um sich auszutauschen und die zukünftigen Entwicklungsperspektiven des Projekts zu diskutieren.