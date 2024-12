J.D. Hupp tritt Levata als Chief Commercial Officer bei

Chicago (ots/PRNewswire) - Levata, ein weltweit führender Anbieter von

integrierten Technologielösungen, die Unternehmensmobilität, Barcoding und

Zugangskontrolle ermöglichen, gibt die Ernennung von J.D. Hupp zum First Chief

Commercial Officer bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Hupp alle

Vertriebs-, Marketing-, Lösungsarchitektur- und Partnerfunktionen weltweit

beaufsichtigen und die kommerzielle Organisation von Levata vereinheitlichen, um

das Wachstum zu beschleunigen und die Marktpräsenz zu erweitern.



Hupp bringt über 25 Jahre Erfahrung von CDW mit, wo er verschiedene

Führungspositionen innehatte und zuletzt als Managing Director für

Großbritannien und International tätig war. Seine Fachkenntnisse umfassen die

Bereiche Vertrieb, Marketing, Betrieb, Dienstleistungen sowie Produkt- und

Partnermanagement. Hupp hat bei CDW Geschäfte im Wert von mehreren Milliarden

Dollar aufgebaut, was ihn in einzigartiger Weise dazu befähigt, den weltweiten

Erfolg von Levata voranzutreiben.







Kapitel, und ich könnte nicht optimistischer sein, was die vor uns liegende

Reise angeht", sagte Hupp. "Levatas Engagement für Innovation und sinnvolle

Veränderungen passt perfekt zu meinen Leidenschaften und Karrierezielen. Ich

fühle mich geehrt, die Erweiterung unserer Lösungs- und

Dienstleistungskapazitäten auf globaler Ebene anzuführen."



Die Entscheidung von Levata, die Position des Chief Commercial Officer zu

schaffen, spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seine globalen

Vertriebs-, Marketing- und Partnerstrategien unter einer einheitlichen Vision zu

vereinen. Unter Hupps Leitung will das Unternehmen seine Geschäftsabläufe

optimieren, die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern verbessern und die

Innovation seiner Produkt- und Serviceangebote weltweit vorantreiben.



Daniel Nettesheim, Chief Executive Officer von Levata, betonte die Bedeutung der

neuen Position: "Der Chief Commercial Officer ist entscheidend für die

Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells und die Vereinheitlichung unseres

Fokus auf Kunden und Partner. Durch den Ausbau unserer kommerziellen

Organisation und die Skalierung unserer Dienstleistungen und Abläufe werden wir

unsere Fähigkeit erweitern, Technologieprodukte und -lösungen für transformative

Geschäftsergebnisse zu liefern. J.D. ist die perfekte Besetzung für diese

Position und bringt die Erfahrung, Führungsqualitäten und Vision mit, die wir

brauchen, um unser Geschäft global auszubauen."



INFORMATIONEN ZU LEVATA



Levata ermöglicht seinen Kunden, ihre Erwartungen zu übertreffen, indem es

Strategien, Lösungen und Dienstleistungen anbietet, die moderne Umgebungen

unterstützen. Mit Technologie, die Mobilität, Barcoding und Zugangskontrolle

ermöglicht, mit Fachwissen, das Menschen, Daten und Vermögenswerte verbindet,

und mit Erkenntnissen, die Unternehmen voranbringen, steigert Levata das

Potenzial Tausender Organisationen weltweit. Levata ist seit über 40 Jahren

Marktführer für End-to-End-Technologielösungen. Weitere Informationen finden Sie

unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4328978-1&h=1159062682&u=https%3A%2F%2

Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4328978-1%26h%3D3947570284%26u%3D

https%253A%252F%252Fwww.levata.com%252F%26a%3Dwww.levata.com&a=www.levata.com .



WEITERE INFORMATIONEN:



Alana Tufford, Director, Enterprise Marketing



Levata



905-475-5505 x242



mailto:branding@levata.com



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/2313092/Levata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg (

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4328978-1&h=3792660719&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4328978-1%26h%3D3728574970%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2313092%252FLevata_Logo_GRD_PUR_R

GB_Logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2313

092%252FLevata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com

%2Fmedia%2F2313092%2FLevata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg)



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jd-hupp-

tritt-levata-als-chief-commercial-officer-bei-302337357.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178066/5936051

OTS: Levata







"Ich freue mich sehr, Levata beizutreten. Dies ist ein aufregendes neuesKapitel, und ich könnte nicht optimistischer sein, was die vor uns liegendeReise angeht", sagte Hupp. "Levatas Engagement für Innovation und sinnvolleVeränderungen passt perfekt zu meinen Leidenschaften und Karrierezielen. Ichfühle mich geehrt, die Erweiterung unserer Lösungs- undDienstleistungskapazitäten auf globaler Ebene anzuführen."Die Entscheidung von Levata, die Position des Chief Commercial Officer zuschaffen, spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seine globalenVertriebs-, Marketing- und Partnerstrategien unter einer einheitlichen Vision zuvereinen. Unter Hupps Leitung will das Unternehmen seine Geschäftsabläufeoptimieren, die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern verbessern und dieInnovation seiner Produkt- und Serviceangebote weltweit vorantreiben.Daniel Nettesheim, Chief Executive Officer von Levata, betonte die Bedeutung derneuen Position: "Der Chief Commercial Officer ist entscheidend für dieWeiterentwicklung unseres Geschäftsmodells und die Vereinheitlichung unseresFokus auf Kunden und Partner. Durch den Ausbau unserer kommerziellenOrganisation und die Skalierung unserer Dienstleistungen und Abläufe werden wirunsere Fähigkeit erweitern, Technologieprodukte und -lösungen für transformativeGeschäftsergebnisse zu liefern. J.D. ist die perfekte Besetzung für diesePosition und bringt die Erfahrung, Führungsqualitäten und Vision mit, die wirbrauchen, um unser Geschäft global auszubauen."INFORMATIONEN ZU LEVATALevata ermöglicht seinen Kunden, ihre Erwartungen zu übertreffen, indem esStrategien, Lösungen und Dienstleistungen anbietet, die moderne Umgebungenunterstützen. Mit Technologie, die Mobilität, Barcoding und Zugangskontrolleermöglicht, mit Fachwissen, das Menschen, Daten und Vermögenswerte verbindet,und mit Erkenntnissen, die Unternehmen voranbringen, steigert Levata dasPotenzial Tausender Organisationen weltweit. Levata ist seit über 40 JahrenMarktführer für End-to-End-Technologielösungen. Weitere Informationen finden Sieunter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4328978-1&h=1159062682&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4328978-1%26h%3D3947570284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.levata.com%252F%26a%3Dwww.levata.com&a=www.levata.com .WEITERE INFORMATIONEN:Alana Tufford, Director, Enterprise MarketingLevata905-475-5505 x242mailto:branding@levata.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2313092/Levata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4328978-1&h=3792660719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4328978-1%26h%3D3728574970%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2313092%252FLevata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2313092%252FLevata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2313092%2FLevata_Logo_GRD_PUR_RGB_Logo_Logo.jpg)View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jd-hupp-tritt-levata-als-chief-commercial-officer-bei-302337357.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178066/5936051OTS: Levata