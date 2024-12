wO User zu Newron Lizenzvereinbarung mit EA Pharma: "Unheimlich guter Deal!"

Nachdem es um den Community Dauerbrenner „Newron Pharma“ im Forum ruhig geworden war, flammte die Diskussion Ende letzter Woche erneut auf, nachdem Newron Pharma am 13.12. überraschend eine Ad-hoc Meldung veröffentlichte (wallstreetOnline berichtete).

In der Ad-hoc Meldung wurde eine Lizenzvereinbarung für das Hoffnungsprodukt "evenamide" mit EA Pharma für den vertrieb auf dem japanischen Markt angekündigt.

Die wO Community ist hocherfreut über die Kooperation, zeigt sich aber enttäuscht über den darauf erfolgten Kursverlauf der Newron Aktie. Auf über 700 Beiträgen seit Bekanntgabe der Ad-hoc Meldung diskutieren die wO Nutzer nun über die Zukunft von Newron Pharma. Hier einige Stimmen aus dem Newron Forum:

Thehotspot: "Die Bestätigung, dass Evendamide Blockbusterpotential hat und ein Deal mit einer renommierten Firma. Finanzierung bestätigt, Weber hat Wort gehalten.

Ich lag mit meiner Prognose daneben, aber freue mich auf den weiteren Verlauf!!!"

schnoop: "Nun folgt kurzfrisitg das 017-Startdatum, Evenamide wird weiter liefern (einzigartiger Wirkmechanismus), noch mehr Aufmerksamkeit erlangen, viele Märkte ebenso noch bedienbar. dann sollte es sich doch eigentlich zu einer kleinen Party entwickeln."

Gunther1978: "Ich finde das sich das sehr gut liest. Über 100 Mio. Nicht zu sehen sind die Prozentzahlen. Aber für mich persönlich am wichtigsten, Herr Weber hat Wort gehalten und gezeigt, dass sie einen Deal bis Jahresende hinbekommen, so wie angekündigt. Der Deal zeigt auch, dass Vertrauen in Eve gegeben ist. Finanzierung steht und jetzt nicht nachlassen und schnellstmöglich die Phase 3 starten. Ich denke, der Kurs sollte auf diese Meldung ordentlich reagieren. Im übrigen...so viel dazu das immer etwas durchsickert und der Kurs im Vorgeld steigen muss.....

Und noch eine kleine Anmerkung...Ab jetzt hat Hr. Weber eine deutlich bessere Ausgangslage für Verhandlungen. Ab jetzt wird es teurer für weitere Lizenzen oder Übernahmeangebote."

Magnetfeldfreddy: "Ein sehr guter Deal meiner Meinung nach, wenn ich das auf den Rest der Welt mit USA und Europa übertrage, komme auch auf meine gewünschte Milliarde und habe meinen Tenbagger im Depot!"

Tradertobit: "Gratulation an Herrn Weber und sein Team, sowie an alle die hier durchgehalten haben.

Der Deal liest sich gut, 44 Mio. kommen sofort in die Kasse, bis zu 117 Mio. je nach Fortschritt. Und dass für eine Lizenzvereinbarung für Japan und weitere Regionen Asiens. Jetzt warten wir mal die Analysten die Bewertung hochrechnen auf USA und den Rest der Welt, da kommt eine schöne Summe und Bewertung raus. Das sollte sich bald wesentlich im Kurs widerspiegeln. Es wird vielleicht etwas dauern, bis diese hervorragende Nachricht "die Runde" macht, aber jetzt ist die Finanzierung komplett gesichert und wir haben einen sehr starken und renommierten Partner an Board!"

Langezeit: "Ich denke das die Unsicherheit jetzt raus ist, was die Bremse des Kurses darstellte. Eine vernünfige Bewertung sollte sich jetzt bei ( 1Jahr ab Start Studie) 25-35€ einpendeln. Von der Wertigkeit als Basis sind dann 300-500% als Übernahmepreis als realistisch anzusehen. Also dann doch Kurse von Über 100€! Falls es jedoch ohne Übernahmeangebot weitergeht bis zur erfolgreichen Studie Phase 3, dann, ja dann wird es noch viel mehr für uns werden. Happy Millionaire"

Newmannia: "Finde den Deal gut. Wie wir alle, und auch ValuationLab gemutmaßt haben, wurde eine "non-strategic Region" auslizenziert. Die Vorauszahlung deckt sie finanziell ab. Die Studie kann beginnen. EIB Tranche(n) können zurückbezahlt werden.

Zudem kommt die Zahlung in 2024, bedeutet, Newron schreibt einen Gewinn. Jetzt dürfte der Kollege, der immer davor warnte, dass Newron nur Verluste schreibt, verstummt sein (Malecon oder so?).

Bin gespannt, ob man noch weitere Details zum Deal hört, und wie sich der Deal auch auf die anderen Märkte übersetzen lässt. Was aber sicher ist, die Market Cap von ca. 150m € ist viel zu tief."

Feigenbaum: "Unheimlich guter Deal! Sensationell, da wird für eine relativ kleine Region fast die ganze Marktkapitalisierung von Newron bezahlt. Addiert man die anderen viel grösseren Regionen (USA lässt grüssen......), so kommt schnell ein mind. fünffacher Wert dazu. Der Aktienkurs dürfte sich heute mindestens verdoppeln und längerfristig weiter ansteigen. Zudem ist auch eine Übernahme weiterhin nicht ausgeschlossen. Toll!!!

An alle, welche CEO Weber immer wieder in die Pfanne gehauen haben:

Jetzt hat er einen sensationellen Deal mit dem vermutlich besten und bekanntesten Partner im Osten abgeschlossen. Zusammen mit einer Investbank natürlich. Und dürfte womöglich bereits das zweite Medikament zur Marktreife bringen. Ja Weber und unser Tobi (wird sich noch zeigen, wer hinter Tobi steckt - womöglich mit der nächsten Beteiligungsmeldung) haben ihren Teil geleistet. Chapeau!"

STOER: "Newron hat einen guten Job gemacht. Mit dem Deal hat Herr Weber gezeigt, daß er es doch noch kann......Respekt ich habe eigentlich nix zu meckern 👍 Einzig, die Klausel....“ bis zu zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren vom Nettoumsatz“ finde ich ein wenig schwammig. Bis zu ? ....gibt es dazu genauere Prozentzahlen ? Hat da jemand von euch eine Erklärung parat ?"

dazu Marvelfreak: "Ich könnte mir vorstellen das das nach Umsatzgröße variiert. Gestaffelt nach mehr Umsatz, steigt oder fällt die prozentuale Beteiligung."

Stoxtrayder: "Sehr clever von Weber, USA nicht auszulizenzieren, sondern komplett im ‘Hause zu behalten’…hier wird Big Pharma fast schon gezwungen, Newron dann über kurz oder lang (nach erfolgreicher PIII) zu übernehmen…"

Marvelfreak: "Extrem positiv ist das nun kurzfristig erstmal Risiko raus ist, welches aber wieder kommt je näher wir der Studie kommen. Positiv ist auch das relativ wenig für diesen bis zu dreistelligen Millionenbetrag auslizenziert wurde und es eine prozentuale Beteiligung bei Vermarktung gibt, auch wenn wir deren Höhe bisher nicht kennen. Nüchtern betrachtet beschäftigt mich aber folgendes und ist vielleicht auch der Grund für den verhaltenen Kursanstieg:

Man geht nahezu 6 Monate auf Partnersuche, macht ein Bieterverfahren welches sich über Monate hinzieht in Begleitung einer Investmentbank und dieser Deal ist das Beste was nach all der Zeit dabei herauskommt? Da frage ich mich wie schlecht waren die Vergleichsangebote? Gab es diese überhaupt. Hatte man keine andere Wahl, etc.?

Für mich ist der Lizenzpartner ein NoName im Vergleich zu den bekannten Großen. Was war hier nicht alles im Gespräch als BP.

Auch wenn ich es nicht gerne habe gehe ich davon aus, das wir wieder in den Bereich um 7-8 CHF zurückkommen. Ist nur ein Gefühl, aber manchmal täuscht das ja nicht. Nicht gleich draufhacken, sacken lassen 😉"

Robbi30: "Der aktuelle Kurs ist für mich irrelevant. Der Deal ist TOP. Wieder ein Risiko weniger (Finanzierung). Die Zahlungen an Newron lassen den Wert von Evenamide erahnen. Big Pharma ist nun am Zug. Die konkurrierenden Wirkstoffe- allen voran Cobenfy- sind nicht das gelbe vom Ei. Mit Evenamide könnte ein gut verträglicher, wirkungsvoller, möglicherweise heilender Wirkstoff auf den Markt kommen. Übrigens: andere Indikationen sind im aktuellen Deal nicht abgebildet.

Schönen dritten Advent 🕯🕯🕯"

ANK56: "Gedanken zur Neubewertung von Newron. ValuationLAB hatte am 27. Juni 2024 den risk-adjusted Wert auf 17.3 CHF pro Aktie gestellt. Dies mit sehr konservativen Annahmen für die wichtigste Anwendung für TRS-Patienten: Erfolgswahrscheinlichkeit für Phase III 65%, Penetrationrate ansteigend von 5 auf 13% (Europa/Rest of World(ROW)), resp. 15% (USA), Umsatz geht ab 2034 auf 0. Das angenommenen Lizenzmodell sieht Upfront & Meilensteinzahlungen für Europa/ROW von 185 Mio EUR und für USA von 145 Mio EUR vor, dies bei (sehr konservativen!) 15% Lizenzeinnahmen für Newron. Die angenommenen totalen Umsätzen liegen bei 2'803 Mio EUR (Europa/ROW) und 2'059 Mio EUR (USA). Mit dem aktuellen Deal mit EA-Pharma hat Weber mit einer Upfront & Meilensteinzahlung von 117 Mio EUR also bereits 35% der von ValuationLab angenommenen totalen Summe von 330 Mio EUR für Upfront & Meilensteinzahlungen gesichert. Dies bei keinen 10% des totalen Marktes, wie bereits einige Foristen hier bemerkten. Die Erwartungshaltung von ValuationLab ist also klar übertroffen worden. Ich bin gespannt auf das Update von EvaluationLab und den Kommentar dazu von Verus!

Weiter ist zu bemerken, dass der Markt bisher, auch wenn sehr konservativ gerechnet, den risiko-adjusted Wert von EvaluationLab nie bezahlt hatte. Weshalb - da kann ich nur spekulieren. Einer der Gründe wird sicher sein, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer - und auch hier viele Foristen - nicht an Weber glaubte. Wie kann eine so kleine "Klitsche" aus Bresso in Italien einen solchen Deal mit internationalen Partnern aufgleisen! Jetzt hat es dieser "Nicht-Amerikaner" allen gezeigt, und ich freue mich dafür als Schweizer, als Europäer und nicht zuletzt als Aktionär. Mit gesicherter Phase III kann sich das Team Newron jetzt "alle Zeit der Welt" für die weiteren Verhandlungen nehmen. Auch wenn Weber nicht so aussieht, die anderen werden wissen, dass ihnen ein absoluter Profi gegenüber sitzt."

Feigenbaum: "Faustregel - Eine gute Faustregel sagt, dass ein Unternehmen in etwa zum Zweifachen des Umsatzes in der Pharmaindustrie bewertet wird. Ist die Phase III erfolgreich, dürfte sich gemäss aktuellen und erhärteten Schätzungen ein Blockbuster-Medikament entwickeln. Daher ist ein Aktienkurs von gut 100 CHF, welcher der MK von Newron mit 2 Miard. entsprechen würde, absolut denkbar. Und sogar in relativ kurzer Zeit. Diese Zahlen basieren auf verlässlichen Erfahrungswerten."

The Frog: "Kursziel sowieso 3-stellig - 3-stellig war schon immer mein persönliches Kursziel und vieler anderer hier auch. Ob wir dabei von gewissen Skeptikern als Utopisten belächelt wurden hat mich nie interessiert. Man muss bloss ein paar Berechnungen zur Marktkapitalisierung anstellen: Sofern das Medikament die Phase III besteht und das Potential von den BPs realisiert wird, dürfte eine Übernahme kaum mehr unter 2 Mia. stattfinden können. Dann sind wir bereits bei rund CHF 100.- / Aktie, nach oben allerdings offen. Webers Deal mit den Japanern bringt die anderen potentiellen Interessenten ohne Zweifel unter Zugzwang und zeigt schon mal während der Phase II auf, wohin die Reise bald gehen könnte. Aufgrund der kaum vorhandenen Nebenwirkungen und der hervorragenden Testergebnisse von Evenamide, sollte auch die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung durch die FDA nach bestandener Phase III relativ hoch sein."

Robbi30: "Meine Gedanken - der Lizenzdeal attestiert Evenamide zum ersten Mal Vertrauen von BP. Das gab es bisher nicht. Und zum ersten Mal gibt es konkrete Zahlen. Für 10 Prozent Marktanteil ist jemand bereit, die vereinbarte Summe zu bezahlen. Nun können wir das ganze hochrechnen. Die Zahlen sind konservativ. Es bleibt noch viel Luft nach oben. Ein zweiter Lizenzpartner könnte Studien für weitere Indikationen finanzieren. Bipolare Störung, Depression,....Das Potenzial ist enorm.

Ich tippe, dass bereits im ersten Quartal 25 ein weiterer Partner verkündet wird mit o.g. Ziel für Indikationserweiterung.

Ich bin mittlerweile mit 5 250 Stück dabei. Habe mein letztes Pulver am 11.12. verschossen. Bin voll zufrieden. Lasse alles so liegen und warte ab. Schönen dritten Advent 🕯🕯🕯"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community