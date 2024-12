Dax dämmt Verluste am großen Verfallstag ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am großen Verfallstag zum Ende einer schwachen Woche ein Stück weiter von der 20.000-Punkte-Marke entfernt. Am Freitag verabschiedete sich der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 19.884,75 Zähler ins vierte Adventswochenende. Zeitweise verlor er sogar bis zu 1,6 Prozent. Es war bereits sein sechster Verlusttag in Folge. Das Wochenminus für den Dax beträgt rund 2,6 Prozent.

Schon am Vortag wurden die Gewinnmitnahmen der Anleger nach der jüngsten Kursrally durch die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed kräftig befeuert. Ermutigende Daten zur Inflation in den USA und deutlich steigende Kurse an der Wall Street brachten am Nachmittag allerdings etwas Entlastung. Der MDax gewann 0,48 Prozent auf 25.549,77 Punkte.