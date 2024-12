US-Börsen boomen: Dow Jones und S&P 500 im Höhenflug, DAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.898,37 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,28%. Ähnlich verhält sich der SDAX, der bei 13.526,85 Punkten um 0,30% nachgibt. Auch der TecDAX steht mit einem Rückgang von 0,48% bei 3.414,82 Punkten im Minus. Im Gegensatz dazu zeigt sich der MDAX mit einem Plus von 0,62% bei 25.540,04 Punkten von seiner stärkeren Seite. Auf der anderen Seite des Atlantiks präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes deutlich positiver. Der Dow Jones klettert um 1,76% auf 43.077,84 Punkte, während der S&P 500 mit einem Anstieg von 1,70% bei 5.968,42 Punkten schließt. Diese divergierenden Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA wider. Während die deutschen Indizes größtenteils im Minus liegen, profitieren die US-Märkte von einer optimistischeren Stimmung und zeigen deutliche Kursgewinne.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 2.19%.Siemens Energy folgt dicht dahinter mit 2.16%, während Volkswagen (VW) Vz mit 1.97% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Die Deutsche Bank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.58%, gefolgt von Infineon Technologies mit -2.13% und Commerzbank, die um 1.77% gefallen ist.Im MDAX sticht Fraport mit einem beeindruckenden Plus von 6.27% hervor. Aroundtown und Delivery Hero folgen mit 4.05% und 3.77% und zeigen ebenfalls starke Kursgewinne.Die MDAX-Flopwerte hingegen sind stark im Minus, angeführt von Gerresheimer mit einem Rückgang von 7.33%. TeamViewer und Aurubis verzeichnen Verluste von 3.17% bzw. 3.02%.Im SDAX sind SAF-HOLLAND mit 3.64%, Medios mit 2.79% und MLP mit 2.56% die Spitzenreiter und zeigen eine positive Kursentwicklung.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich negativ, mit HORNBACH Holding, die um 11.97% gefallen ist, gefolgt von RENK Group mit -4.99% und thyssenkrupp nucera mit -4.81%.Im TecDAX zeigen Nemetschek mit 1.41%, Energiekontor mit 1.38% und Bechtle mit 1.25% eine positive Performance.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls im Minus, angeführt von SILTRONIC AG mit -2.28% und TeamViewer sowie ATOSS Software, die beide um 3.17% gefallen sind.Im Dow Jones verzeichnet NVIDIA den höchsten Anstieg mit 2.63%, gefolgt von Salesforce mit 2.55% und Caterpillar mit 2.50%.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Procter & Gamble, das um 0.11% gefallen ist, Merck & Co mit -0.53% und Nike (B) mit einem Rückgang von 1.17%.Im S&P 500 sticht Dexcom mit einem Anstieg von 7.29% hervor, gefolgt von Enphase Energy mit 6.54% und Eli Lilly mit 5.60%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen größere Rückgänge, angeführt von Tesla mit -4.42%, gefolgt von Micron Technology mit -3.18% und C.H. Robinson Worldwide mit -2.44%.