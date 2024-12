Dax schließt im Minus - aber holt zum Handelsschluss noch etwas auf

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax noch einmal nachgelassen, die zwischenzeitlich noch größeren Verluste gegen Ende aber deutlich reduziert. Zum Xetra-Handelsschluss war der Index bei 19.885 Punkten, 0,4 Prozent niedriger als am Vortag.



Im Tagesverlauf war der Dax bis auf 19.650 Punkte abgerutscht, das waren 1,6 Prozent Minus gegenüber dem Vortag. Auslöser für die Aufholjagd in den letzten Handelsstunden waren eindeutig die aufdrehenden US-Börsen. Dort machte sich nach dem Kursrutsch in Folge der letzten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank etwas Erleichterung breit, weil laut einer neuen Analyse, dem sogenannten PCE-Bericht, die Sorge vor langfristig hohen Zinsen überzogen sein könnte.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Long 14,33€ 1,10 × 14,83 Zum Produkt Short 16,26€ 1,08 × 14,71 Zum Produkt