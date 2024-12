Education Cannot Wait kündigt einen mehrjährigen katalytischen Zuschuss in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für das Resilienzprogramm im Tschad an; die gesamte ECW-Finanzierung im Tschad übersteigt 61 Millionen US-Dollar Der erweiterte Zuschuss wird von UNICEF in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern bereitgestellt, um auf wachsende Bedürfnisse zu reagieren, die dazu geführt haben, dass 3,2 Millionen Kinder keine Schule besuchen. NEW YORK, 20. …