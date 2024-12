Die britische Bildungsgruppe GEDU erweitert ihr Portfolio um ICN, eine Triple Crown-Einrichtung

Auch in den QS-Rankings belegen ihre Studiengänge regelmäßig Spitzenplätze:

EMBA: 66. EMBA in Europa/151-160 weltweit

MIM: 101-110 Masterstudiengang Management

MSc Luxe (Luxus- und Designmanagement): 61-70

MSc International Finance (Finanzen und Risikomanagement): 101-110

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von GEDU, Professor Ray Lloyd, sagte, dass dies die Bemühungen von GEDU unterstützen wird, qualitativ hochwertige Bildung auf den Rest der Welt auszuweiten.

"Wir freuen uns, ICN in der GEDU-Familie willkommen zu heißen", sagte Professor Lloyd.

"Sie haben in den letzten Jahren eine erstaunliche Leistung erbracht, um in der Weltrangliste aufzusteigen, und wir fühlen uns privilegiert, dass sie GEDU gewählt haben, um ihnen zu helfen, sich zu einem echten Führer in der Wirtschaftsausbildung zu entwickeln."

"Sie werden nun in der Lage sein, ihr Angebot sowohl in Nancy als auch in Paris weiter auszubauen und in den nächsten Jahren auch an anderen Standorten außerhalb Frankreichs zu eröffnen, um sicherzustellen, dass sie auf der Weltbühne eine bedeutende Präsenz haben."

"Gleichzeitig werden wir uns dafür einsetzen, dass ihre ehrgeizige Forschungsagenda umgesetzt wird und ihre Wirkung verstärkt wird."

"Die innovativen ATM-Lehrmethoden von ICN, die Kunst, Technologie und Management miteinander verbinden, waren ein großer Erfolg und haben zu einer weltweiten Anerkennung für die hohe Qualität der Hochschulbildung geführt und werden GEDUs Bestreben, Studierenden auf der ganzen Welt Zugang zu hochwertiger Bildung zu verschaffen, erheblich unterstützen."

Die Dekanin der ICN Business School, Professor Florence Legros, begrüßte die Partnerschaft.

"Diese strategische Partnerschaft mit der GEDU ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte der ICN Business School", sagte Professor Legros.

"Mit dieser Partnerschaft rüstet sich das ICN, um seine akademische Exzellenz zu behaupten und seine Entwicklung in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Umfeld zu sichern."