AUM von 635 Mrd. US-Dollar und Präsenz von Billionen-Dollar-Club krönt herausragendes viertes Quartal

Dieser bemerkenswerte Anstieg von 450 Mrd. US-Dollar auf 635 Mrd. US-Dollar innerhalb eines Jahres hat den Ruf des Zentrums als die am schnellsten wachsende Region und eine der dynamischsten Jurisdiktionen der Welt für die Vermögensverwaltung gestärkt. Dieses Wachstum wurde durch die Einrichtung von milliardenschweren Family Offices weiter vorangetrieben, darunter die des britischen Geschäftsmanns Asif Aziz, des bekannten Philanthropen und Finanzstrategen Wafic Said und des singapurischen Unternehmers und Immobilienführers Kishin RK. Dies unterstreicht die wachsende Attraktivität des Zentrums als globales Zentrum für Vermögensverwaltung.

H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Mitglied des Exekutivrats von Abu Dhabi und Chairman des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und von ADGM, kommentiert die anhaltende Dynamik von Abu Dhabi und ADGM wie folgt: „Diese Meilensteine spiegeln den Kern dessen wider, was Abu Dhabi so besonders macht – eine gemeinsame Vision von Fortschritt, Partnerschaft und Möglichkeiten. Die wachsende Zahl weltweit führender und innovativer Finanzunternehmen, die sich für ADGM entscheiden, ist ein Beweis für das Vertrauen, das sie in unsere Infrastruktur, unsere soliden Vorschriften, unser Engagement für Spitzenleistungen und den Ruf von Abu Dhabi als weltweit sicherste und dynamischste Jurisdiktion für die Vermögensverwaltung setzen. Wir begrüßen diese neuen Partnerschaften und setzen uns weiterhin dafür ein, das Wachstum und die Diversifizierung der ‚Falcon Economy' voranzutreiben und Möglichkeiten zu schaffen, die branchen- und grenzübergreifend wirken. Dies ist ein aufregender Moment für ADGM, Abu Dhabi und alle, die an dieser bemerkenswerten Reise teilnehmen."

