Eli Lilly - Aktie im Rampenlicht - 20.12.2024

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eli Lilly in den letzten drei Monaten Verluste von -10,58 % verkraften.

Mit einer Performance von +7,70 % konnte die Eli Lilly Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,79 % geändert.

Enttäuschende Studienergebnisse zum Abnehmmedikament Cagrisema haben dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk am Freitag ein historisch hohen Kursverlust eingebrockt. Die Papiere waren zeitweise um mehr als 29 Prozent abgesackt auf ihr Niveau vom …

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes Verluste verzeichnen, profitieren die US-Märkte von einer optimistischen Stimmung und steigen deutlich.

Im New Yorker Aktienhandel haben am Freitag nervöse Schwankungen das Bild geprägt. Anfängliche Verluste konnten alle bedeutenden Indizes in Gewinne umdrehen. Die Märkte stehen noch immer unter dem Eindruck der Zinssignale der Notenbank vom Mittwoch, …