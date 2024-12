Erst im Gefolge der Fed ein heftiger Abverkauf bis heute Mittag, dann die extreme Rally: was wir derzeit erleben, ist ein Vorgeschmack auf das Jahr 2025, wenn Trump an die Macht kommt! Warum heute die Rally? Eigentlich gibt es dafür kaum belastbaren Gründe - manche meinen, es seien die etwas niedrigeren PCE-Inflations-Daten gewesen. Andere vermuten, dass die Aussagen von Fed-Mitglied Goolsbee, wonach die Zinsen im nächsten Jahr deutlich fallen würden, die Rally auslösten. Wahrscheinlich ist aber schlicht Mechanik die wichtigste Usrache am heutigen großen Verfalls-Tag: nach dem Abverkauf zuvor kommt heute ein Short-Squeeze. Derzeit sieht es so aus, dass Trump und Musk einen government shutdown auslösen werden ab morgen..

Das Video "Vorgeschmack auf Trump 2025: Extremer Abverkauf, dann extreme Rally!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=Fdlt_YepYxw