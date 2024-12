VW-Tarifeinigung ist gut und sozial verträglich

codiman schrieb 15.12.24, 19:09

Inkompetenz

Habeck zu VW: Wenn ihr kein Brot habt – warum esst ihr dann nicht Kuchen? Marktgeflüster Teil 1





Veröffentlicht am 13. Dezember 2024 20:02

Robert Habeck, Wirtschaftsminister der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, hat heute einen Satz gesagt, der als Symptom alles über die Lage in Deutschland sagt: „Ihr heißt Volkswagen und nicht Luxuswagen“. Damit meint der Geisteswissenschaftler Habeck, dass der Milliardenkonzern VW doch gefälligst auf ihn hören und E-Autos für 20.000 Euro anbieten solle. Das sagt der Wirtschaftsminister vor dem ihm offensichtlich nicht bekannten Fakten-Hintergrund, dass etwa der chinesische Konkurrent BYD ein Viertel der Lohnkosten von Volkswagen hat und die Kosten für Batterien (die mit Abstand teuerste Komponente bei E-Autos) für Chinas Autobauer bei der Hälfte von VW liegen. Das erinnert stark an den (fälschlicherweise) Marie Antoiette zugeschriebenen Satz: „Wenn sie kein Brot haben – warum essen sie dann keinen Kuchen“? Es ist eine Mischung aus Ideologie und Inkompetenz, die Deutschland weiter bergab führen wird..



https://finanzmarktwelt.de/habeck-zu-vw-wenn-ihr-kein-brot-habt-warum-esst-ihr-dann-nicht-kuchen-marktgefluester-teil-1-332779