Mustang Energy baut sein Grundstücksportfolio mit dem Erwerb von 17.929 Hektar südlich des Athabasca-Beckens, Saskatchewan, weiter aus

VANCOUVER, British Columbia, 20. Dezember 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Spur bekannt zu geben, das sich südlich des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan befindet. Das Projekt Spur wurde durch kostengünstiges Abstecken erworben und umfasst neun Grundstücke bzw. Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 17.929 Hektar, wodurch das wachsende Portfolio von Mustang weiter ausgebaut wird. Das Projekt befindet sich in einem Gebiet mit Potenzial für die Exploration von Uran und Seltenerdmetallen (REE).

Eckpunkte des Projekts:

Großes Grundstückspaket: Das Projekt Spur erstreckt sich über 17.929 Hektar auf neun Mineral-Claims.

Nähe zur Infrastruktur: etwa 40 Kilometer südöstlich der Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco gelegen.

Angrenzend an hochgradige Uranvorkommen: Zu den bemerkenswerten Ergebnissen aus angrenzenden Gebieten (siehe Abbildung 1) gehören: 4,4 % U₃O₈ aus Trench Lake-Gebiet „C“ (Rath, 1969 - Probe R69-10); 1 8,0 % U₃O₈ und 2,00 % ThO₂ aus der Uraninit enthaltenden Probe (R69-17) bei North Pipe Lake (SMDI 1005) 5 ; und 2,01 % U₃O₈ aus dem Schürfgraben Vee Lake (SMDI 1003). 3

Unerforschtes Potenzial: die geologische Beschaffenheit des Konzessionsgebietes deutet auf ein Potenzial für eine im Grundgebirge beherbergte Uran- und Seltenerdmetall-Mineralisierung hin, das jedoch noch nicht ausreichend erforscht ist.

Günstige geologische Gegebenheiten 20 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Fraser Lakes Zone B von von Skyharbour Resources/Terra Clean Energys (NI 43-101-konforme vermutete Ressource aus dem Jahr 2015: 6,96 Millionen Pfund U₃O₈ bei 0,03 % und 5,34 Millionen Pfund ThO₂ bei 0,023 %). 8

Vielfältige Mineralisierung: Zusätzlich zu den potenziellen, im Grundgebirge beherbergten Uranlagerstätten gibt es in der Region uranhaltige granitische Pegmatite, die eine Mineralisierung des Rössing-Typs aufweisen. 2

Abbildung 1 : Claims des neu erworbenen Projekts Spur von Mustang Energy

„Mit Begeisterung geben wir die Erweiterung unseres Projektportfolios durch den Erwerb des sich zu 100 % in unserem Besitz befindlichen Konzessionsgebietes Spur bekannt. Dieses Konzessionsgebiet liegt in einem erstklassigen Uranrevier, nur 40 km von Camecos Mine Key Lake entfernt“, sagte Nick Luksha, CEO von Mustang Energy. „Dieses Projekt stärkt unsere Position in wichtigen Uranregionen und bietet gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten für die REE-Exploration. Wir freuen uns darauf, unsere Explorationsbemühungen voranzutreiben und das Potenzial dieses aufregenden Projekts zu erschließen.“

Projektgeologie und Mineralisierung

Das Projekt Spur liegt in der Wollaston Domain, unmittelbar südlich des Athabasca-Beckens, einer Region, die weltweit für ihre Uranvorkommen bekannt ist. Das Konzessionsgebiet wird von proterozoischem Grundgebirge unterlagert, das metasedimentäre Gneise der Wollaston Group umfasst, die überwiegend psammitisch bis meta-arkosisch sind und gefaltete Linsen aus pelitischen bis psammopelitischen Gneisen aufweisen. Dieses geologische Umfeld bietet einen Transportkanal für Uran-, Thorium- und Seltenerdmetallmineralisierungen, die sowohl mit Pegmatiten in Zusammenhang stehen als auch im Grundgebirge beherbergt sind.

Die Uran- und Thoriummineralisierung in der Region ist häufig mit hochgradig anomalen Konzentrationen von Seltenerdmetallen (REEs), Basismetallen und anderen Indikatorelementen vergesellschaftet. Dieser Mineralisierungstyp entspricht den Lagerstätten des „Rössing-Typs“, benannt nach der berühmten Rössing-Mine in Namibia, einer der größten und am längsten betriebenen Uran-Tagebauminen der Welt.2

Geophysikalische Untersuchungen in diesem Gebiet weisen auf EM-Leitertrends hin, die mit graphitischen Pelitgneisen und uranhaltigen granitischen Pegmatiten in Zusammenhang stehen, was auf ein ergiebiges System hindeutet und das Potenzial für im Grundgebirge beherbergte Uranlagerstätten hervorhebt. Diese Merkmale entsprechen den hochgradigen Uranlagerstätten, einschließlich Eagle Point, Millennium und Key Lake, die alle über beträchtliche Ressourcen verfügen, die aus den Lithologien des Grundgebirges der Wollaston Group stammen.

Nächste Schritte

Mustang Energy ist bestrebt, die Exploration auf dem Projekt Spur durch einen systematischen Ansatz voranzutreiben:

- Neuauswertung geophysikalischer Daten: Bestehende luftgestützte EM-Datensätze werden neu interpretiert, um Explorationsziele besser zu definieren.

- Hochauflösende VTEM-Untersuchung: Eine luftgestützte Infill-EM-Untersuchung wird die Kartierung der Leiter weiter verbessern und eine Priorisierung der Ziele ermöglichen.

- Bodengestützte Exploration: Detaillierte Probenahmen und Prospektionsarbeiten werden folgen, um die Anomalien zu bestätigen und die Bohrziele zu verfeinern.

- Bohrzielerstellung: Ein erstes Bohrprogramm wird auf übereinstimmende geophysikalische und geochemische Anomalien abzielen und sich auf hochgradiges Uran-, Thorium- und REE-Potenzial konzentrieren.

Strategische Bedeutung

Der Erwerb des Projekts Spur entspricht der Vision von Mustang Energy, ein robustes Portfolio von Uran- und REE-Assets im Athabasca-Becken aufzubauen, einer Region, die für ihre hochgradigen Uranvorkommen bekannt ist. Da sich die globalen Energiemärkte auf kohlendioxidarme Lösungen verlagern, bleibt die Kernenergie ein Eckpfeiler der nachhaltigen Stromerzeugung und treibt die Nachfrage nach Uranressourcen an.

Mustang Energy verpflichtet sich weiterhin, seine Explorationsstrategie verantwortungsbewusst umzusetzen, einen positiven Beitrag zu den lokalen Gemeinden zu leisten und bei all seinen Tätigkeiten ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Quellennachweis

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf hochgradige Uranvorkommen in den Gebieten Trench Lake, North Pipe Lake, Vee Lake Trench, Millennium und Key Lake sowie Verweise auf guenstige geologische Gegebenheiten in der Lagerstätte Fraser Lakes Zone B von Skyharbour Resources/Terra Clean Energy und der Uranmine Eagle Point (zusammen die „angrenzenden Konzessionsgebiete“), die sich in der Nähe des Projekts Spur befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen in den angrenzenden Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts Spur oder die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Spur kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

