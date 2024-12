Lädt der USD/JPY-Anstieg zu neuen Short-Positionen ein?

Die japanische Zentralbank hat am Donnerstag beschlossen, den Leitzins unverändert bei 0,25 % zu belassen. Diese Entscheidung, die das neunköpfige Direktorium mit 8:1 Stimmen getroffen hat, wurde mehrheitlich von den Marktteilnehmern erwartet. Allerdings hatten sich einige eine Zinsanhebung erhofft – diese war zuletzt (nur) noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 % eingepreist gewesen (nachdem es am 5. Dezember noch 64 % waren).

Zunächst ein wichtiger Hinweis: Das Stockstreet-Team geht in eine Weihnachtspause. Die nächste Ausgabe erhalten Sie am 7. Januar 2025. Mehr dazu am Ende der heutigen Ausgabe.

Starker Dollar, schwacher Yen

Und die Enttäuschung über den ausbleibenden Zinsschritt zeigte sich am Devisenmarkt durch einen deutlich schwächeren Yen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank ihren Leitzins zwar kurz zuvor gesenkt hatte, für 2025 aber zugleich nur noch halb so viele Zinssenkungen wie bislang andeute (2 statt 4, siehe „Lieferte die Fed den Sargnagel für die diesjährige Rally?“). Das stärkte den US-Dollar und ließ den Yen im Verhältnis zusätzlich schwächeln. Der USD/JPY übersprang sogar das Hoch vom 15. November bei 156,746 Yen.

Dadurch kann man den vorherigen Rücksetzer nun als eine abgeschlossene ABC-Korrektur werten. Mit dieser wurde der vorherige 5-gliedrige Aufwärtstrend zu fast 50 % korrigiert, was einer „normalen“ Gegenbewegung entspricht. Und durch das neue Trendhoch liegt nun wieder ein neuer Aufwärtsimpuls vor, mit dem die grundlegende Aufwärtstendenz des Währungspaares fortgesetzt werden kann.

Wann kommt es zu der erwarteten Trendwende?

Ich hatte bislang eigentlich darauf gesetzt, dass es mit dem Wechselkurs genau in die entgegengesetzte Richtung gehen wird. Denn durch tendenziell sinkende Zinsen in den USA und zugleich steigende in Japan reduziert sich der Zinsspread zugunsten des Yen. Diese Entwicklung wurde aber nun sowohl durch die US-Notenbank als auch die Bank of Japan verzögert. Und daher muss man wohl auch auf eine Trendumkehr noch etwas warten.

Das stellt aber kein Problem dar. Denn ich hatte nach dem Ende von gewinnbringenden Short-Positionen dazu geraten, vorerst keine neuen Trades mehr auf das Währungspaar einzugehen (siehe „USD/JPY gibt wie erwartet nach – was ist jetzt noch möglich?“).

