Hain Celestial stellt neues Innovationserfahrungszentrum vor, um die Zukunft von Better-For-You-Angeboten zu gestalten

Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) - Dynamisches Zentrum für praktische

Ideenfindung, Kreativität und sensorische Erkundung für Hains führende

"Better-for-you"-Nahrungsmittel-, Getränke- und Körperpflegemarken



Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes

Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch

"Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, feierte heute

die Eröffnung seines Innovation Experience Centers (IEC) in seinem globalen

Hauptsitz in Hoboken, N.J. Der verbraucherzentrierte und datengesteuerte Ansatz

des Unternehmens läutet eine neue Ära der Innovation bei Hain ein und trägt dazu

bei, die Zukunft von "Better-for-you" zu gestalten, denn die Menschen suchen

nach Marken, die sie zu einem gesünderen Leben inspirieren und unterstützen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das Innovation Experience Center ist eine lebendige, 2.200 Quadratfuß großeArbeitsküche, die als Zentrum für praktische Kreativität und sensorischeErkundung konzipiert ist. Es wird Hain-Teams, Kunden und Partnerzusammenbringen, um zu entdecken, zu entwerfen und zu entwickeln, während siebessere Produkte für Verbraucher auf der ganzen Welt konzipieren undvorantreiben. Die Räumlichkeiten werden für die funktionsübergreifendeProduktentwicklung, die Prüfung von Inhaltsstoffen, die Qualitätskontrolle, dieBewertung von Produktkategorien und die Bewertung der Funktionalität undNachhaltigkeit von Produktverpackungen für die Hain-Marken Snacks, Baby/Kinder,Getränke, Mahlzeiten und Körperpflegeprodukte genutzt.Bei Hain Celestial ist es unser Ziel, durch unsere "Better-for-you"-Marken zueinem gesünderen Leben zu inspirieren. Unser neues Innovation Experience Centerist der perfekte Ort für Teams, die Erkenntnisse über Verbraucher, kulinarischeund gesundheitliche Trends sowie neue Zutaten kombinieren, um einzigartige undunverwechselbare Produkte zu kreieren", so Arlene Karan, Chief Regulatory, R&Dand Quality and Innovation Officer bei Hain. Das Zentrum ist eine Investition inunsere Zukunft und bietet einen modernen Raum, in dem wir die Grenzen dessen,was in der "Better-for-you"-Branche möglich ist, verschieben können.Das IEC verfügt über zwei verschiedene Bereiche: einen für die praktischeProduktentwicklung durch das technische Team und einen anderen, um Hain-Kundenund -Partner in ein umfassendes sensorisches Erlebnis einzutauchen. Das IECwurde in Zusammenarbeit mit den globalen F&E-, Qualitäts-, Regulierungs- undInnovationsteams von Hain entworfen und gebaut und unterstreicht die führendeRolle des Unternehmens im Bereich "Better-for-you". Hain wird weiterhin dieForschungs- und Entwicklungslabors in seinen weltweiten Produktionsstätten für