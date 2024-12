VW und IG Metall: Zukunft der Werke in Gefahr – Einigung vor Weihnachten?

In den aktuellen Verhandlungen zwischen Volkswagen (VW) und der IG Metall, der größten Gewerkschaft Deutschlands, stehen die Themen Arbeitsplatzsicherheit und die Zukunft der deutschen Werke im Mittelpunkt. Nach über 50 Stunden intensiver Gespräche sind beide Seiten in zentralen Fragen weiterhin uneinig, insbesondere hinsichtlich möglicher Werksschließungen und Lohnkürzungen. Die Verhandlungen, die seit Montag bis spät in die Nacht andauern, zielen darauf ab, einen großen Streik zu verhindern und eine Einigung vor Weihnachten zu erzielen.

Bereits im vergangenen Monat hatten rund 100.000 VW-Arbeiter an zwei großen Streiks teilgenommen, um gegen die Pläne des Managements zu protestieren, die Löhne zu senken und möglicherweise deutsche Werke zu schließen. Während in der Lohnfrage Fortschritte erzielt wurden, bleibt die Zukunft der Werke in Osnabrück und Dresden ungewiss. Die IG Metall hat betont, dass Werksschließungen inakzeptabel sind, während VW argumentiert, dass solche Maßnahmen notwendig sein könnten, um Kostensenkungen von etwa vier Milliarden Euro zu erreichen und auf die schwächere Nachfrage in Europa zu reagieren.