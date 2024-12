DAX unter Druck: Ist die Jahresendrally in Gefahr?

Der DAX, der deutsche Leitindex, hat kurz vor den Feiertagen einen signifikanten Rückgang erlebt und fiel unter die Marke von 20.000 Punkten. Nach einem Jahr, in dem der Index 42 Allzeithochs erreichte und zwischenzeitlich über 20.500 Punkte lag, deutet sich nun das Ende einer potenziellen Jahresendrally an. Am Freitag fiel der DAX um über 200 Punkte auf 19.740 Punkte, was auf einen großen Verfallstag zurückzuführen ist, der für erhöhte Volatilität sorgt. Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar nennt mehrere Gründe für die Nervosität der Anleger: eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed), Ängste vor einem Shutdown in den USA und der Hexensabbat, der letzte große Verfallstag an den Terminmärkten in diesem Jahr.

Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Fed hat auch den Dow Jones belastet, der kürzlich den neunten Handelstag in Folge mit Verlusten beendete – eine derart lange Verlustserie gab es seit 1978 nicht mehr. Diese außergewöhnlichen Marktbewegungen, sowohl nach oben als auch nach unten, stellen für Trader eine Herausforderung dar, da sie auf Wahrscheinlichkeiten basieren und sich in einem volatilen Umfeld schwer vorhersagen lassen.